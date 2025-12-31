- Büyüme
İşlemler:
48
Kârla kapanan işlemler:
38 (79.16%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (20.83%)
En iyi işlem:
24.48 USD
En kötü işlem:
-11.88 USD
Brüt kâr:
185.15 USD (12 352 pips)
Brüt zarar:
-41.51 USD (3 492 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (100.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
100.31 USD (19)
Sharpe oranı:
0.46
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
48
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
7.47
Alış işlemleri:
9 (18.75%)
Satış işlemleri:
39 (81.25%)
Kâr faktörü:
4.46
Beklenen getiri:
2.99 USD
Ortalama kâr:
4.87 USD
Ortalama zarar:
-4.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-19.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.22 USD (3)
Aylık büyüme:
228.26%
Algo alım-satım:
43%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.17 USD
Maksimum:
19.22 USD (12.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.40% (19.22 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|47
|SOLUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|144
|SOLUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|11K
|SOLUSD
|-1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +24.48 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +100.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
It's a real one??
