404

Ne yazık ki, PreciseTrading sinyali devre dışı ve kullanılamıyor

Sağlayıcı bu sinyali devre dışı bıraktı. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 4 sinyallerine göz atabilirsiniz:

Scalp IC Markets ECN
Büyüme
6 180%
Aboneler
2
Haftalar
332
İşlemler
2069
Kazanç
72%
Kâr faktörü
1.91
Maks. düşüş
38%
Gold pro
Büyüme
4 420%
Aboneler
33
Haftalar
45
İşlemler
926
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.84
Maks. düşüş
52%
Annic
Büyüme
2 397%
Aboneler
1
Haftalar
231
İşlemler
1002
Kazanç
78%
Kâr faktörü
3.44
Maks. düşüş
30%
Ultima
Büyüme
336 493%
Aboneler
1
Haftalar
174
İşlemler
298
Kazanç
99%
Kâr faktörü
608.02
Maks. düşüş
44%
MCA100
Büyüme
1 088%
Aboneler
9
Haftalar
111
İşlemler
324
Kazanç
54%
Kâr faktörü
1.55
Maks. düşüş
35%
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
Büyüme
987%
Aboneler
9
Haftalar
79
İşlemler
3320
Kazanç
82%
Kâr faktörü
3.79
Maks. düşüş
41%
MultiWay ICM
Büyüme
538%
Aboneler
12
Haftalar
102
İşlemler
921
Kazanç
74%
Kâr faktörü
2.06
Maks. düşüş
28%
ATong
Büyüme
5 126%
Aboneler
1
Haftalar
245
İşlemler
7913
Kazanç
76%
Kâr faktörü
1.55
Maks. düşüş
28%
Niguru GBP
Büyüme
16 870%
Aboneler
0
Haftalar
148
İşlemler
1274
Kazanç
88%
Kâr faktörü
2.26
Maks. düşüş
39%
My Authors Programs
Büyüme
513%
Aboneler
8
Haftalar
39
İşlemler
801
Kazanç
89%
Kâr faktörü
2.55
Maks. düşüş
16%

