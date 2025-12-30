SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MrSE7EN
Hung Thinh Nguyen

MrSE7EN

Hung Thinh Nguyen
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 660%
PUPrime-Live 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
303
Kârla kapanan işlemler:
209 (68.97%)
Zararla kapanan işlemler:
94 (31.02%)
En iyi işlem:
21.68 USD
En kötü işlem:
-27.75 USD
Brüt kâr:
648.22 USD (112 906 pips)
Brüt zarar:
-441.58 USD (284 112 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (64.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
70.61 USD (8)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
82
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
2.06
Alış işlemleri:
52 (17.16%)
Satış işlemleri:
251 (82.84%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
0.68 USD
Ortalama kâr:
3.10 USD
Ortalama zarar:
-4.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-27.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-70.65 USD (5)
Aylık büyüme:
468.68%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
100.18 USD (62.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.33% (100.18 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.s 289
BTCUSD 12
ETHUSD 1
XAGUSD.s 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.s 218
BTCUSD -17
ETHUSD 0
XAGUSD.s 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.s 22K
BTCUSD -193K
ETHUSD -505
XAGUSD.s 57
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.68 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +64.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.61 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

IF YOU ARE LOOKING FOR STRESS FREE SIGNAL THEN THIS IS THE RIGHT CHOICE.

- This strategy is based on a carefully engineered grid system, combining 29 entry tactics with strict risk management.
- Suitable for investors who prefer low-risk, steady growth.

Low Drawdown 10-20%
İnceleme yok
2025.12.30 15:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 15:50
A large drawdown may occur on the account again
