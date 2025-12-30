SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Eagle wing test
Roni Gautama

Eagle wing test

Roni Gautama
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 7%
CMCMarkets1-Global
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10 334
Kârla kapanan işlemler:
5 175 (50.07%)
Zararla kapanan işlemler:
5 159 (49.92%)
En iyi işlem:
4 100.30 USD
En kötü işlem:
-3 001.08 USD
Brüt kâr:
161 668.36 USD (1 376 558 pips)
Brüt zarar:
-140 678.51 USD (1 604 127 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (186.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 664.98 USD (3)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
36 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
1.34
Alış işlemleri:
5 239 (50.70%)
Satış işlemleri:
5 095 (49.30%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
2.03 USD
Ortalama kâr:
31.24 USD
Ortalama zarar:
-27.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-87.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10 600.16 USD (6)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.25 USD
Maksimum:
15 645.66 USD (4.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.85% (15 645.66 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 10334
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 21K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD -227K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 100.30 USD
En kötü işlem: -3 001 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +186.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -87.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CMCMarkets1-Global" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.12.30 14:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 14:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 36 days
