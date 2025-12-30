- Büyüme
İşlemler:
10 334
Kârla kapanan işlemler:
5 175 (50.07%)
Zararla kapanan işlemler:
5 159 (49.92%)
En iyi işlem:
4 100.30 USD
En kötü işlem:
-3 001.08 USD
Brüt kâr:
161 668.36 USD (1 376 558 pips)
Brüt zarar:
-140 678.51 USD (1 604 127 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (186.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 664.98 USD (3)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
36 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
1.34
Alış işlemleri:
5 239 (50.70%)
Satış işlemleri:
5 095 (49.30%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
2.03 USD
Ortalama kâr:
31.24 USD
Ortalama zarar:
-27.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-87.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10 600.16 USD (6)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.25 USD
Maksimum:
15 645.66 USD (4.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.85% (15 645.66 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|10334
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|21K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|-227K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
En iyi işlem: +4 100.30 USD
En kötü işlem: -3 001 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +186.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -87.68 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CMCMarkets1-Global" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
