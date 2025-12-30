SinyallerBölümler
Muhammad Yaver

Bailey traders

Muhammad Yaver
0 inceleme
23 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 10%
FusionMarkets-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
845
Kârla kapanan işlemler:
495 (58.57%)
Zararla kapanan işlemler:
350 (41.42%)
En iyi işlem:
67.40 USD
En kötü işlem:
-28.42 USD
Brüt kâr:
2 235.50 USD (147 722 pips)
Brüt zarar:
-1 943.84 USD (129 586 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (231.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
231.96 USD (33)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
29 dakika
Düzelme faktörü:
0.89
Alış işlemleri:
435 (51.48%)
Satış işlemleri:
410 (48.52%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.35 USD
Ortalama kâr:
4.52 USD
Ortalama zarar:
-5.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-112.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-210.78 USD (15)
Aylık büyüme:
104.51%
Yıllık tahmin:
1 268.10%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.42 USD
Maksimum:
329.18 USD (66.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
84.03% (329.18 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 607
GBPUSD 60
USDJPY 55
EURUSD 51
EURGBP 19
AUDUSD 19
GBPJPY 18
GBPAUD 6
EURJPY 6
USDCHF 3
EURAUD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 395
GBPUSD -2
USDJPY -84
EURUSD 72
EURGBP -9
AUDUSD -30
GBPJPY -18
GBPAUD -4
EURJPY -25
USDCHF -7
EURAUD 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 24K
GBPUSD 118
USDJPY -3.6K
EURUSD 691
EURGBP -406
AUDUSD -1K
GBPJPY -242
GBPAUD -572
EURJPY -991
USDCHF -176
EURAUD 131
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.00 × 11
PUPrime-Live
1.20 × 5
ICMarketsSC-MT5
2.73 × 100
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
FPMarketsSC-Live
2.97 × 478
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
XM.COM-MT5
3.10 × 269
GOMarketsMU-Live
3.50 × 8
RoboForex-ECN
3.72 × 659
FusionMarkets-Live
3.90 × 19236
Darwinex-Live
4.21 × 443
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
5.22 × 9
Valutrades-Live
5.25 × 8
ICMarketsSC-MT5-2
5.65 × 2104
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
VantageInternational-Live 4
6.11 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
Gold trading 💹 1.100 leverage. Im using Fusion market live platform. 
My starting capital /investment is $200.
Thank you 
İnceleme yok
2026.01.01 15:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 15:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.01 15:35
A large drawdown may occur on the account again
