  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
3 (37.50%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (62.50%)
En iyi işlem:
6.80 USD
En kötü işlem:
-1.88 USD
Brüt kâr:
10.12 USD (134 pips)
Brüt zarar:
-7.87 USD (336 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (10.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.12 USD (3)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
97.88%
Maks. mevduat yükü:
81.08%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.29
Alış işlemleri:
8 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
0.28 USD
Ortalama kâr:
3.37 USD
Ortalama zarar:
-1.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-7.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.87 USD (5)
Aylık büyüme:
0.75%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.87 USD
Maksimum:
7.87 USD (2.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.62% (7.87 USD)
Varlığa göre:
12.93% (38.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -202
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.80 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +10.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 52
PrimeXBroker-Live
0.00 × 6
OctaFX-Real
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 14
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 10
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 139
RoboForex-ECN
0.00 × 59
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 14
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 8
AlfaForexRU-Real
0.00 × 10
ICMarkets-MT5
0.00 × 30
FXFlatMT5-LiveServer
0.04 × 55
XMGlobal-MT5 2
0.13 × 75
Tek Zaman Dilimi – 7 İndikatörlü Skor Tabanlı İşlem Sinyali (MT5)

Bu Expert Advisor, kullanıcının seçtiği tek bir zaman dilimi üzerinde çalışan ve 7 farklı teknik indikatörü birlikte değerlendiren bir skor tabanlı sinyal sistemi kullanır.

Amaç, tek bir indikatöre bağlı kalmak yerine piyasa uzlaşısını (consensus) ölçerek daha güvenilir sinyaller üretmektir.

🔧 Kullanılan İndikatörler

Tüm indikatörler aynı zaman dilimi üzerinde hesaplanır:

  • MACD (trend ve momentum)

  • RSI (güç, aşırı alım / satım)

  • Stochastic Oscillator (momentum)

  • ADX +DI / -DI (trend yönü)

  • EMA Hızlı / Yavaş (trend filtresi)

  • CCI (fiyat sapması)

  • Williams %R (momentum onayı)

Her indikatör:

  • +1 → AL (BUY)

  • -1 → SAT (SELL)

  • 0 → Nötr

oy üretir.

🧮 Sinyal Mantığı

Tüm indikatör oyları toplanarak Toplam Skor elde edilir:

Toplam Skor = 7 indikatör oylarının toplamı

📌 İşlem Kuralları

  • BUY (AL) → Skor ≥ +4

  • SELL (SAT) → Skor ≤ -4

  • Skor -3 ile +3 arasındaysa işlem açılmaz

Bu yapı sayesinde işlemler ancak çoğunluk aynı yönde sinyal verdiğinde açılır.

📈 Görsel Sinyal Paneli

EA üzerinde yer alan grafik içi panel, şunları gösterir:

  • Her indikatörün ayrı ayrı BUY / SELL / NEUTRAL durumu

  • Güncel Toplam Skor

  • Nihai işlem yönü (BUY / SELL / NONE)

Bu sayede kullanıcı, sinyalin neden oluştuğunu açıkça görebilir.

⚡ Performans ve Güvenilirlik

  • Tek zaman dilimi → hızlı ve stabil

  • İndikatör handle’ları yalnızca bir kez oluşturulur

  • Sadece kapanmış mumlar kullanılır (repaint yok)

  • Gerçek hesap kullanımına uygundur

  • Tüm pariteler ve zaman dilimleriyle uyumlu

⚠️ Uyarı

Bu EA bir sinyal ve strateji aracıdır, kâr garantisi vermez.
Gerçek hesapta kullanmadan önce mutlaka demo test ve risk yönetimi uygulanmalıdır.


