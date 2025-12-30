Tek Zaman Dilimi – 7 İndikatörlü Skor Tabanlı İşlem Sinyali (MT5)

Bu Expert Advisor, kullanıcının seçtiği tek bir zaman dilimi üzerinde çalışan ve 7 farklı teknik indikatörü birlikte değerlendiren bir skor tabanlı sinyal sistemi kullanır.

Amaç, tek bir indikatöre bağlı kalmak yerine piyasa uzlaşısını (consensus) ölçerek daha güvenilir sinyaller üretmektir.

🔧 Kullanılan İndikatörler

Tüm indikatörler aynı zaman dilimi üzerinde hesaplanır:

MACD (trend ve momentum)

RSI (güç, aşırı alım / satım)

Stochastic Oscillator (momentum)

ADX +DI / -DI (trend yönü)

EMA Hızlı / Yavaş (trend filtresi)

CCI (fiyat sapması)

Williams %R (momentum onayı)

Her indikatör:

+1 → AL (BUY)

-1 → SAT (SELL)

0 → Nötr

oy üretir.

🧮 Sinyal Mantığı

Tüm indikatör oyları toplanarak Toplam Skor elde edilir:

Toplam Skor = 7 indikatör oylarının toplamı

📌 İşlem Kuralları

BUY (AL) → Skor ≥ +4

SELL (SAT) → Skor ≤ -4

Skor -3 ile +3 arasındaysa işlem açılmaz

Bu yapı sayesinde işlemler ancak çoğunluk aynı yönde sinyal verdiğinde açılır.

📈 Görsel Sinyal Paneli

EA üzerinde yer alan grafik içi panel, şunları gösterir:

Her indikatörün ayrı ayrı BUY / SELL / NEUTRAL durumu

Güncel Toplam Skor

Nihai işlem yönü (BUY / SELL / NONE)

Bu sayede kullanıcı, sinyalin neden oluştuğunu açıkça görebilir.

⚡ Performans ve Güvenilirlik

Tek zaman dilimi → hızlı ve stabil

İndikatör handle’ları yalnızca bir kez oluşturulur

Sadece kapanmış mumlar kullanılır (repaint yok)

Gerçek hesap kullanımına uygundur

Tüm pariteler ve zaman dilimleriyle uyumlu

⚠️ Uyarı

Bu EA bir sinyal ve strateji aracıdır, kâr garantisi vermez.

Gerçek hesapta kullanmadan önce mutlaka demo test ve risk yönetimi uygulanmalıdır.