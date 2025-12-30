- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-202
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 52
|
PrimeXBroker-Live
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 10
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 139
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 59
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 14
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 8
|
AlfaForexRU-Real
|0.00 × 10
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 30
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.04 × 55
|
XMGlobal-MT5 2
|0.13 × 75
Tek Zaman Dilimi – 7 İndikatörlü Skor Tabanlı İşlem Sinyali (MT5)
Bu Expert Advisor, kullanıcının seçtiği tek bir zaman dilimi üzerinde çalışan ve 7 farklı teknik indikatörü birlikte değerlendiren bir skor tabanlı sinyal sistemi kullanır.
Amaç, tek bir indikatöre bağlı kalmak yerine piyasa uzlaşısını (consensus) ölçerek daha güvenilir sinyaller üretmektir.
🔧 Kullanılan İndikatörler
Tüm indikatörler aynı zaman dilimi üzerinde hesaplanır:
-
MACD (trend ve momentum)
-
RSI (güç, aşırı alım / satım)
-
Stochastic Oscillator (momentum)
-
ADX +DI / -DI (trend yönü)
-
EMA Hızlı / Yavaş (trend filtresi)
-
CCI (fiyat sapması)
-
Williams %R (momentum onayı)
Her indikatör:
-
+1 → AL (BUY)
-
-1 → SAT (SELL)
-
0 → Nötr
oy üretir.
🧮 Sinyal Mantığı
Tüm indikatör oyları toplanarak Toplam Skor elde edilir:
📌 İşlem Kuralları
-
BUY (AL) → Skor ≥ +4
-
SELL (SAT) → Skor ≤ -4
-
Skor -3 ile +3 arasındaysa işlem açılmaz
Bu yapı sayesinde işlemler ancak çoğunluk aynı yönde sinyal verdiğinde açılır.
📈 Görsel Sinyal Paneli
EA üzerinde yer alan grafik içi panel, şunları gösterir:
-
Her indikatörün ayrı ayrı BUY / SELL / NEUTRAL durumu
-
Güncel Toplam Skor
-
Nihai işlem yönü (BUY / SELL / NONE)
Bu sayede kullanıcı, sinyalin neden oluştuğunu açıkça görebilir.
⚡ Performans ve Güvenilirlik
-
Tek zaman dilimi → hızlı ve stabil
-
İndikatör handle’ları yalnızca bir kez oluşturulur
-
Sadece kapanmış mumlar kullanılır (repaint yok)
-
Gerçek hesap kullanımına uygundur
-
Tüm pariteler ve zaman dilimleriyle uyumlu
⚠️ Uyarı
Bu EA bir sinyal ve strateji aracıdır, kâr garantisi vermez.
Gerçek hesapta kullanmadan önce mutlaka demo test ve risk yönetimi uygulanmalıdır.