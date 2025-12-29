- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-2.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DerivVU-Server-03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Enstrüman
Sadece XAUUSD (Altın)
Piyasa Yapısı
Daily ve H4 zaman dilimlerinde destek ve direnç seviyeleri
Giriş Zaman Dilimi
M15 (15 dakika)
Strateji Mantığı
İşlemler hakim trend yönünde alınır.
Girişler, 15 dakikalık zaman diliminde, üst zaman dilimi yapısıyla uyumlu Adil Değer Boşlukları (Fair Value Gap – FVG) kullanılarak gerçekleştirilir.
Risk Yönetimi
-
Sabit risk : getiri oranı = 1:3
-
Aşırı kaldıraç kullanılmaz
-
Martingale stratejisi yok
-
Grid (ızgara) stratejisi yok
İşlem Yapılan Seanslar
-
Londra Seansı
-
New York Seansı
İşlem Sıklığı
-
Haftada 1 ila en fazla 4 işlem
-
Nicelikten çok kalite — zorlamalı işlem yok
Önemli Notlar ve Yasal Uyarı
-
Performans ve düşüş (drawdown) piyasa koşullarına göre değişir
-
Bu sistem zamanlama, piyasa yapısı ve katı kurallara dayanmaktadır
-
Trading hesabınız tamamen sizin sorumluluğunuzdadır
-
Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez
-
Garantili kazanç oranı yoktur
-
Sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermaye ile işlem yapın
-
Riskiniz = kârınız veya zararınız
Bu sinyal hizmeti disiplinli yatırımcılar için tasarlanmıştır; kumar ya da duygusal trading için değildir.
Bu sinyal grubu size uygunsa:
-
Risk yönetimini anlıyorsanız
-
Kurallara sadık kalıp aşırı işlem yapmıyorsanız
-
Zararlı işlemleri trading’in bir parçası olarak kabul ediyorsanız
-
Hızlı kazanç yerine istikrara odaklanıyorsanız