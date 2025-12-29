SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold Trade
Zamatshezi Zondani

Gold Trade

0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
0%
DerivVU-Server-03
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
67
Kârla kapanan işlemler:
24 (35.82%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (64.18%)
En iyi işlem:
123.35 USD
En kötü işlem:
-96.80 USD
Brüt kâr:
520.97 USD (22 111 pips)
Brüt zarar:
-506.31 USD (24 842 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (151.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
151.19 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.09
Alış işlemleri:
46 (68.66%)
Satış işlemleri:
21 (31.34%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.22 USD
Ortalama kâr:
21.71 USD
Ortalama zarar:
-11.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-29.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-144.56 USD (3)
Aylık büyüme:
-97.64%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
77.36 USD
Maksimum:
168.80 USD (111.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 67
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -2.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +123.35 USD
En kötü işlem: -97 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +151.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DerivVU-Server-03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Enstrüman

Sadece XAUUSD (Altın)

Piyasa Yapısı

Daily ve H4 zaman dilimlerinde destek ve direnç seviyeleri

Giriş Zaman Dilimi

M15 (15 dakika)

Strateji Mantığı

İşlemler hakim trend yönünde alınır.
Girişler, 15 dakikalık zaman diliminde, üst zaman dilimi yapısıyla uyumlu Adil Değer Boşlukları (Fair Value Gap – FVG) kullanılarak gerçekleştirilir.

Risk Yönetimi

  • Sabit risk : getiri oranı = 1:3

  • Aşırı kaldıraç kullanılmaz

  • Martingale stratejisi yok

  • Grid (ızgara) stratejisi yok

İşlem Yapılan Seanslar

  • Londra Seansı

  • New York Seansı

İşlem Sıklığı

  • Haftada 1 ila en fazla 4 işlem

  • Nicelikten çok kalite — zorlamalı işlem yok

Önemli Notlar ve Yasal Uyarı

  • Performans ve düşüş (drawdown) piyasa koşullarına göre değişir

  • Bu sistem zamanlama, piyasa yapısı ve katı kurallara dayanmaktadır

  • Trading hesabınız tamamen sizin sorumluluğunuzdadır

  • Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez

  • Garantili kazanç oranı yoktur

  • Sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermaye ile işlem yapın

  • Riskiniz = kârınız veya zararınız

Bu sinyal hizmeti disiplinli yatırımcılar için tasarlanmıştır; kumar ya da duygusal trading için değildir.

Bu sinyal grubu size uygunsa:

  • Risk yönetimini anlıyorsanız

  • Kurallara sadık kalıp aşırı işlem yapmıyorsanız

  • Zararlı işlemleri trading’in bir parçası olarak kabul ediyorsanız

  • Hızlı kazanç yerine istikrara odaklanıyorsanız


İnceleme yok
2025.12.29 08:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 08:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.29 08:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 08:17
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 15.22% of days out of the 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 07:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.29 07:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 07:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
