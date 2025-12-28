SinyallerBölümler
Anthony Ellis

Challeng

Anthony Ellis
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 17%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
149
Kârla kapanan işlemler:
142 (95.30%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (4.70%)
En iyi işlem:
19.12 GBP
En kötü işlem:
-7.62 GBP
Brüt kâr:
698.45 GBP (96 691 pips)
Brüt zarar:
-27.04 GBP (2 656 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
95 (506.22 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
506.22 GBP (95)
Sharpe oranı:
1.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.25%
En son işlem:
17 dakika önce
Hafta başına işlemler:
101
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
25.46
Alış işlemleri:
149 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
25.83
Beklenen getiri:
4.51 GBP
Ortalama kâr:
4.92 GBP
Ortalama zarar:
-3.86 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-26.37 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-26.37 GBP (6)
Aylık büyüme:
16.79%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
26.37 GBP (0.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.59% (26.37 GBP)
Varlığa göre:
31.57% (1 472.02 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 149
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 866
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 95K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
2025.12.28 12:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 12:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
