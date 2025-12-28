- Büyüme
İşlemler:
149
Kârla kapanan işlemler:
142 (95.30%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (4.70%)
En iyi işlem:
19.12 GBP
En kötü işlem:
-7.62 GBP
Brüt kâr:
698.45 GBP (96 691 pips)
Brüt zarar:
-27.04 GBP (2 656 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
95 (506.22 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
506.22 GBP (95)
Sharpe oranı:
1.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.25%
En son işlem:
17 dakika önce
Hafta başına işlemler:
101
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
25.46
Alış işlemleri:
149 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
25.83
Beklenen getiri:
4.51 GBP
Ortalama kâr:
4.92 GBP
Ortalama zarar:
-3.86 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-26.37 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-26.37 GBP (6)
Aylık büyüme:
16.79%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
26.37 GBP (0.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.59% (26.37 GBP)
Varlığa göre:
31.57% (1 472.02 GBP)
Dağılım
Sembol
İşlemler
|Sell
|Buy
XAUUSD
149
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
XAUUSD
866
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
XAUUSD
95K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
