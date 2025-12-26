SinyallerBölümler
Safdar Hayat

NewStart

Safdar Hayat
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -77%
DerivVU-Server-03
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
171
Kârla kapanan işlemler:
118 (69.00%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (30.99%)
En iyi işlem:
34.50 USD
En kötü işlem:
-129.58 USD
Brüt kâr:
913.42 USD (1 981 315 pips)
Brüt zarar:
-1 157.40 USD (1 480 532 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (118.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
118.27 USD (17)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
122.59%
Maks. mevduat yükü:
123.48%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
172
Ort. tutma süresi:
39 dakika
Düzelme faktörü:
-0.76
Alış işlemleri:
170 (99.42%)
Satış işlemleri:
1 (0.58%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-1.43 USD
Ortalama kâr:
7.74 USD
Ortalama zarar:
-21.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-43.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-178.81 USD (2)
Aylık büyüme:
-77.18%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
254.60 USD
Maksimum:
319.64 USD (73.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
82.22% (319.64 USD)
Varlığa göre:
33.84% (11.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
Crash 300 Index 60
Crash 600 Index 58
Crash 500 Index 29
Crash 900 Index 16
Crash 150 Index 7
Crash 1000 Index 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
Crash 300 Index -30
Crash 600 Index -236
Crash 500 Index 31
Crash 900 Index -34
Crash 150 Index 17
Crash 1000 Index 8
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
Crash 300 Index 37K
Crash 600 Index 53K
Crash 500 Index 40K
Crash 900 Index 20K
Crash 150 Index 197K
Crash 1000 Index 154K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +34.50 USD
En kötü işlem: -130 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +118.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -43.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DerivVU-Server-03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

We try to give good 
İnceleme yok
2025.12.27 14:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 20:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 13:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 12:11
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.26 12:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 12:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
NewStart
Ayda 30 USD
-77%
0
0
USD
126
USD
1
0%
171
69%
123%
0.78
-1.43
USD
82%
1:500
