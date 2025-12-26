- Büyüme
İşlemler:
171
Kârla kapanan işlemler:
118 (69.00%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (30.99%)
En iyi işlem:
34.50 USD
En kötü işlem:
-129.58 USD
Brüt kâr:
913.42 USD (1 981 315 pips)
Brüt zarar:
-1 157.40 USD (1 480 532 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (118.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
118.27 USD (17)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
122.59%
Maks. mevduat yükü:
123.48%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
172
Ort. tutma süresi:
39 dakika
Düzelme faktörü:
-0.76
Alış işlemleri:
170 (99.42%)
Satış işlemleri:
1 (0.58%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-1.43 USD
Ortalama kâr:
7.74 USD
Ortalama zarar:
-21.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-43.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-178.81 USD (2)
Aylık büyüme:
-77.18%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
254.60 USD
Maksimum:
319.64 USD (73.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
82.22% (319.64 USD)
Varlığa göre:
33.84% (11.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|Crash 300 Index
|60
|Crash 600 Index
|58
|Crash 500 Index
|29
|Crash 900 Index
|16
|Crash 150 Index
|7
|Crash 1000 Index
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|Crash 300 Index
|-30
|Crash 600 Index
|-236
|Crash 500 Index
|31
|Crash 900 Index
|-34
|Crash 150 Index
|17
|Crash 1000 Index
|8
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|Crash 300 Index
|37K
|Crash 600 Index
|53K
|Crash 500 Index
|40K
|Crash 900 Index
|20K
|Crash 150 Index
|197K
|Crash 1000 Index
|154K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DerivVU-Server-03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-77%
0
0
USD
USD
126
USD
USD
1
0%
171
69%
123%
0.78
-1.43
USD
USD
82%
1:500