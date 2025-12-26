SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Beauty XAUUSD
Hasiholan Mangasitua Siboro

Beauty XAUUSD

Hasiholan Mangasitua Siboro
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 77%
Exness-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
20 (86.95%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (13.04%)
En iyi işlem:
9.05 USD
En kötü işlem:
-4.10 USD
Brüt kâr:
85.77 USD (85 791 pips)
Brüt zarar:
-8.81 USD (8 808 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (38.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
38.76 USD (9)
Sharpe oranı:
1.01
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
18.77
Alış işlemleri:
13 (56.52%)
Satış işlemleri:
10 (43.48%)
Kâr faktörü:
9.74
Beklenen getiri:
3.35 USD
Ortalama kâr:
4.29 USD
Ortalama zarar:
-2.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-4.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.10 USD (1)
Aylık büyüme:
76.96%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.10 USD (3.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.49% (4.10 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 77
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 77K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.05 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +38.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.29 06:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 01:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 01:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 00:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 00:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol