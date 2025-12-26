- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
20 (86.95%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (13.04%)
En iyi işlem:
9.05 USD
En kötü işlem:
-4.10 USD
Brüt kâr:
85.77 USD (85 791 pips)
Brüt zarar:
-8.81 USD (8 808 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (38.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
38.76 USD (9)
Sharpe oranı:
1.01
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
18.77
Alış işlemleri:
13 (56.52%)
Satış işlemleri:
10 (43.48%)
Kâr faktörü:
9.74
Beklenen getiri:
3.35 USD
Ortalama kâr:
4.29 USD
Ortalama zarar:
-2.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-4.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.10 USD (1)
Aylık büyüme:
76.96%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.10 USD (3.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.49% (4.10 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|77
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|77K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.05 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +38.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok