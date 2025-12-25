SinyallerBölümler
Yong Jiang Xuan

Liy

Yong Jiang Xuan
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 26%
ZealCapitalMarketSC-Live02
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
472
Kârla kapanan işlemler:
314 (66.52%)
Zararla kapanan işlemler:
158 (33.47%)
En iyi işlem:
16.50 USD
En kötü işlem:
-29.52 USD
Brüt kâr:
482.59 USD (37 629 pips)
Brüt zarar:
-359.05 USD (28 809 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (11.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.45 USD (3)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
0.67%
Maks. mevduat yükü:
0.84%
En son işlem:
52 dakika önce
Hafta başına işlemler:
293
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
2.95
Alış işlemleri:
274 (58.05%)
Satış işlemleri:
198 (41.95%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
0.26 USD
Ortalama kâr:
1.54 USD
Ortalama zarar:
-2.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-10.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.52 USD (1)
Aylık büyüme:
25.54%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.67 USD
Maksimum:
41.89 USD (6.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.82% (41.89 USD)
Varlığa göre:
0.19% (1.01 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDe 472
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDe 124
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDe 8.8K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.50 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +11.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ZealCapitalMarketSC-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

观摩，超高频全手工
İnceleme yok
2025.12.25 07:44
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.25 07:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 07:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
