SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Ayzal Busniess
Nabiha Siddika

Ayzal Busniess

Nabiha Siddika
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -4%
Exness-MT5Real8
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
3 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (25.00%)
En iyi işlem:
4.42 USD
En kötü işlem:
-14.71 USD
Brüt kâr:
7.14 USD (1 426 pips)
Brüt zarar:
-16.47 USD (14 713 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (2.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.42 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.24
Alım-satım etkinliği:
34.26%
Maks. mevduat yükü:
48.22%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
-0.61
Alış işlemleri:
1 (25.00%)
Satış işlemleri:
3 (75.00%)
Kâr faktörü:
0.43
Beklenen getiri:
-2.33 USD
Ortalama kâr:
2.38 USD
Ortalama zarar:
-16.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-14.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.71 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.75 USD
Maksimum:
15.26 USD (6.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.13% (14.82 USD)
Varlığa göre:
6.00% (14.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -9
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -13K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.42 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.71 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
12.19 × 4265
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
BUSNIESS IS MY PROFESSION

ALWAYS TRY TO LEARN A NEW IDEA.

İnceleme yok
2025.12.25 23:59
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 16:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.24 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 16:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
