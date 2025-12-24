- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
3 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (25.00%)
En iyi işlem:
4.42 USD
En kötü işlem:
-14.71 USD
Brüt kâr:
7.14 USD (1 426 pips)
Brüt zarar:
-16.47 USD (14 713 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (2.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.42 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.24
Alım-satım etkinliği:
34.26%
Maks. mevduat yükü:
48.22%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
-0.61
Alış işlemleri:
1 (25.00%)
Satış işlemleri:
3 (75.00%)
Kâr faktörü:
0.43
Beklenen getiri:
-2.33 USD
Ortalama kâr:
2.38 USD
Ortalama zarar:
-16.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-14.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.71 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.75 USD
Maksimum:
15.26 USD (6.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.13% (14.82 USD)
Varlığa göre:
6.00% (14.48 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-9
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.42 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.71 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.19 × 4265
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
BUSNIESS IS MY PROFESSION
ALWAYS TRY TO LEARN A NEW IDEA.
