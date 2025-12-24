SinyallerBölümler
Anatoliy Totovytskyy

Anatoliy Trade Gold 4

Anatoliy Totovytskyy
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 33%
Bybit-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
42
Kârla kapanan işlemler:
42 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
17.64 UST
En kötü işlem:
0.00 UST
Brüt kâr:
102.57 UST (8 240 pips)
Brüt zarar:
-3.30 UST
Maksimum ardışık kazanç:
42 (102.57 UST)
Maksimum ardışık kâr:
102.57 UST (42)
Sharpe oranı:
0.90
Alım-satım etkinliği:
98.06%
Maks. mevduat yükü:
100.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
275.75
Alış işlemleri:
9 (21.43%)
Satış işlemleri:
33 (78.57%)
Kâr faktörü:
31.08
Beklenen getiri:
2.44 UST
Ortalama kâr:
2.44 UST
Ortalama zarar:
0.00 UST
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 UST)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 UST (0)
Aylık büyüme:
33.01%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 UST
Maksimum:
0.36 UST (0.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 UST)
Varlığa göre:
55.21% (12.67 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 42
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 99
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 8.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.64 UST
En kötü işlem: -0 UST
Maksimum ardışık kazanç: 42
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +102.57 UST
Maksimum ardışık zarar: -0.00 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Интрадей-торговля золотом (XAU/USD) — это краткосрочная работа внутри одного торгового дня без переноса позиций на ночь. Основная цель — забирать движения на волатильности золота, используя технический анализ, уровни поддержки и сопротивления, объёмы и реакцию цены на новости.https://t.me/nicetrader69
İnceleme yok
2025.12.25 21:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 22:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 19:32
High current drawdown in 61% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.