- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
42
Kârla kapanan işlemler:
42 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
17.64 UST
En kötü işlem:
0.00 UST
Brüt kâr:
102.57 UST (8 240 pips)
Brüt zarar:
-3.30 UST
Maksimum ardışık kazanç:
42 (102.57 UST)
Maksimum ardışık kâr:
102.57 UST (42)
Sharpe oranı:
0.90
Alım-satım etkinliği:
98.06%
Maks. mevduat yükü:
100.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
275.75
Alış işlemleri:
9 (21.43%)
Satış işlemleri:
33 (78.57%)
Kâr faktörü:
31.08
Beklenen getiri:
2.44 UST
Ortalama kâr:
2.44 UST
Ortalama zarar:
0.00 UST
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 UST)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 UST (0)
Aylık büyüme:
33.01%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 UST
Maksimum:
0.36 UST (0.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 UST)
Varlığa göre:
55.21% (12.67 UST)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|99
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|8.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.64 UST
En kötü işlem: -0 UST
Maksimum ardışık kazanç: 42
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +102.57 UST
Maksimum ardışık zarar: -0.00 UST
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Интрадей-торговля золотом (XAU/USD) — это краткосрочная работа внутри одного торгового дня без переноса позиций на ночь. Основная цель — забирать движения на волатильности золота, используя технический анализ, уровни поддержки и сопротивления, объёмы и реакцию цены на новости.https://t.me/nicetrader69
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
33%
0
0
USD
USD
411
UST
UST
1
0%
42
100%
98%
31.08
2.44
UST
UST
55%
1:500