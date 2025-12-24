SinyallerBölümler
Virgo Saputra

Traderwill

Virgo Saputra
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
TradewillGlobal-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
76
Kârla kapanan işlemler:
7 (9.21%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (90.79%)
En iyi işlem:
1.00 USD
En kötü işlem:
-2.39 USD
Brüt kâr:
1.59 USD (145 pips)
Brüt zarar:
-32.86 USD (1 256 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (0.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.00 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
-0.99
Alış işlemleri:
51 (67.11%)
Satış işlemleri:
25 (32.89%)
Kâr faktörü:
0.05
Beklenen getiri:
-0.41 USD
Ortalama kâr:
0.23 USD
Ortalama zarar:
-0.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
43 (-19.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.74 USD (43)
Aylık büyüme:
-99.46%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31.27 USD
Maksimum:
31.50 USD (115.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 43
NZDJPY 11
AUDCHF 11
EURUSD 6
GBPUSD 2
GBPCHF 2
NZDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD -19
NZDJPY -3
AUDCHF -6
EURUSD -3
GBPUSD -1
GBPCHF 0
NZDCHF 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD -516
NZDJPY -18
AUDCHF -148
EURUSD -201
GBPUSD -21
GBPCHF -3
NZDCHF -10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.00 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 43
Maksimum ardışık kâr: +0.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradewillGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Good
İnceleme yok
2025.12.24 08:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 08:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
