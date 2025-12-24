- Büyüme
İşlemler:
76
Kârla kapanan işlemler:
7 (9.21%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (90.79%)
En iyi işlem:
1.00 USD
En kötü işlem:
-2.39 USD
Brüt kâr:
1.59 USD (145 pips)
Brüt zarar:
-32.86 USD (1 256 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (0.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.00 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
-0.99
Alış işlemleri:
51 (67.11%)
Satış işlemleri:
25 (32.89%)
Kâr faktörü:
0.05
Beklenen getiri:
-0.41 USD
Ortalama kâr:
0.23 USD
Ortalama zarar:
-0.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
43 (-19.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.74 USD (43)
Aylık büyüme:
-99.46%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31.27 USD
Maksimum:
31.50 USD (115.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|43
|NZDJPY
|11
|AUDCHF
|11
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|2
|GBPCHF
|2
|NZDCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|-19
|NZDJPY
|-3
|AUDCHF
|-6
|EURUSD
|-3
|GBPUSD
|-1
|GBPCHF
|0
|NZDCHF
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|-516
|NZDJPY
|-18
|AUDCHF
|-148
|EURUSD
|-201
|GBPUSD
|-21
|GBPCHF
|-3
|NZDCHF
|-10
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
En iyi işlem: +1.00 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 43
Maksimum ardışık kâr: +0.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradewillGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
