- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
293
Kârla kapanan işlemler:
89 (30.37%)
Zararla kapanan işlemler:
204 (69.62%)
En iyi işlem:
4.12 USD
En kötü işlem:
-2.70 USD
Brüt kâr:
86.41 USD (9 124 pips)
Brüt zarar:
-120.39 USD (10 726 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (10.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.60 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 gün önce
Hafta başına işlemler:
293
Ort. tutma süresi:
19 saniye
Düzelme faktörü:
-0.77
Alış işlemleri:
148 (50.51%)
Satış işlemleri:
145 (49.49%)
Kâr faktörü:
0.72
Beklenen getiri:
-0.12 USD
Ortalama kâr:
0.97 USD
Ortalama zarar:
-0.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-7.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.71 USD (6)
Aylık büyüme:
-33.98%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.73 USD
Maksimum:
44.31 USD (40.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.44% (44.31 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|293
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-34
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-1.6K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.12 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +10.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.93 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
FortiFX Gold Trader
