Jaideep Bhattacharjee

FortiFX Gold Trader

Jaideep Bhattacharjee
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -34%
Tickmill-Live02
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
293
Kârla kapanan işlemler:
89 (30.37%)
Zararla kapanan işlemler:
204 (69.62%)
En iyi işlem:
4.12 USD
En kötü işlem:
-2.70 USD
Brüt kâr:
86.41 USD (9 124 pips)
Brüt zarar:
-120.39 USD (10 726 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (10.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.60 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 gün önce
Hafta başına işlemler:
293
Ort. tutma süresi:
19 saniye
Düzelme faktörü:
-0.77
Alış işlemleri:
148 (50.51%)
Satış işlemleri:
145 (49.49%)
Kâr faktörü:
0.72
Beklenen getiri:
-0.12 USD
Ortalama kâr:
0.97 USD
Ortalama zarar:
-0.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-7.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.71 USD (6)
Aylık büyüme:
-33.98%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.73 USD
Maksimum:
44.31 USD (40.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.44% (44.31 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 293
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -34
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.12 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +10.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
Darwinex-Live
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 2
Imperatum-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 20
RoboForexEU-Pro
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.09 × 32
Pepperstone-Edge07
0.38 × 13
ICMarkets-Live02
0.47 × 15
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
ICMarkets-Live14
0.73 × 15
Tickmill-Live09
1.00 × 1
Pepperstone-01
1.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
AxioryAsia-02Live
1.20 × 10
FortiFX Gold Trader


İnceleme yok
2025.12.25 08:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.24 07:20
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 07:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
