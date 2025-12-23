- Büyüme
İşlemler:
251
Kârla kapanan işlemler:
175 (69.72%)
Zararla kapanan işlemler:
76 (30.28%)
En iyi işlem:
1 529.85 USD
En kötü işlem:
-1 380.00 USD
Brüt kâr:
61 286.22 USD (151 818 pips)
Brüt zarar:
-35 039.69 USD (92 977 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (8 251.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 251.20 USD (20)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
21.88%
Maks. mevduat yükü:
0.55%
En son işlem:
38 dakika önce
Hafta başına işlemler:
121
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
2.71
Alış işlemleri:
230 (91.63%)
Satış işlemleri:
21 (8.37%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
104.57 USD
Ortalama kâr:
350.21 USD
Ortalama zarar:
-461.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-4 027.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 419.00 USD (5)
Aylık büyüme:
92.96%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8 199.90 USD
Maksimum:
9 680.40 USD (30.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.07% (34.72 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|251
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|26K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|59K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 529.85 USD
En kötü işlem: -1 380 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +8 251.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 027.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|26.77 × 69
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
51K
USD
USD
4
0%
251
69%
22%
1.74
104.57
USD
USD
0%
1:500