Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı
İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.Yeni bir sinyal seç
Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:
- Büyüme
- 1 773%
- Aboneler
- 119
- Haftalar
- 54
- İşlemler
- 1655
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 5.98
- Maks. düşüş
- 33%
- Büyüme
- 237%
- Aboneler
- 8
- Haftalar
- 62
- İşlemler
- 562
- Kazanç
- 58%
- Kâr faktörü
- 1.47
- Maks. düşüş
- 22%
- Büyüme
- 324%
- Aboneler
- 17
- Haftalar
- 75
- İşlemler
- 458
- Kazanç
- 49%
- Kâr faktörü
- 1.47
- Maks. düşüş
- 17%
- Büyüme
- 741%
- Aboneler
- 35
- Haftalar
- 48
- İşlemler
- 150
- Kazanç
- 96%
- Kâr faktörü
- 2.33
- Maks. düşüş
- 34%
- Büyüme
- 553%
- Aboneler
- 24
- Haftalar
- 131
- İşlemler
- 1254
- Kazanç
- 78%
- Kâr faktörü
- 1.63
- Maks. düşüş
- 26%
- Büyüme
- 551%
- Aboneler
- 15
- Haftalar
- 86
- İşlemler
- 633
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 2.34
- Maks. düşüş
- 34%
- Büyüme
- 1 647%
- Aboneler
- 85
- Haftalar
- 216
- İşlemler
- 5540
- Kazanç
- 63%
- Kâr faktörü
- 1.68
- Maks. düşüş
- 21%
- Büyüme
- 998%
- Aboneler
- 71
- Haftalar
- 32
- İşlemler
- 737
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 3.75
- Maks. düşüş
- 21%
- Büyüme
- 5 243%
- Aboneler
- 5
- Haftalar
- 241
- İşlemler
- 1477
- Kazanç
- 75%
- Kâr faktörü
- 1.86
- Maks. düşüş
- 26%
- Büyüme
- 1 566%
- Aboneler
- 5
- Haftalar
- 160
- İşlemler
- 631
- Kazanç
- 78%
- Kâr faktörü
- 3.09
- Maks. düşüş
- 38%
Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.