SinyallerBölümler
Sinyaller
404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

BreakThrustPro V2
Büyüme
237%
Aboneler
8
Haftalar
62
İşlemler
562
Kazanç
58%
Kâr faktörü
1.47
Maks. düşüş
22%
NoPain MT5
Büyüme
1 647%
Aboneler
85
Haftalar
216
İşlemler
5540
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.68
Maks. düşüş
21%
SwissBot Gold Guardian
Büyüme
1 566%
Aboneler
5
Haftalar
160
İşlemler
631
Kazanç
78%
Kâr faktörü
3.09
Maks. düşüş
38%
Deux ex machina
Büyüme
5 243%
Aboneler
5
Haftalar
241
İşlemler
1477
Kazanç
75%
Kâr faktörü
1.86
Maks. düşüş
26%
MSC Gold Invest Pro
Büyüme
553%
Aboneler
24
Haftalar
131
İşlemler
1254
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.63
Maks. düşüş
26%
Golden Nuggets
Büyüme
998%
Aboneler
71
Haftalar
32
İşlemler
737
Kazanç
79%
Kâr faktörü
3.75
Maks. düşüş
21%
MSC Gold Stable Pro
Büyüme
551%
Aboneler
15
Haftalar
86
İşlemler
633
Kazanç
79%
Kâr faktörü
2.34
Maks. düşüş
34%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 773%
Aboneler
118
Haftalar
54
İşlemler
1655
Kazanç
79%
Kâr faktörü
5.98
Maks. düşüş
33%
Daily Gold Sniper
Büyüme
741%
Aboneler
35
Haftalar
48
İşlemler
150
Kazanç
96%
Kâr faktörü
2.33
Maks. düşüş
34%
OnlyUJ
Büyüme
324%
Aboneler
17
Haftalar
75
İşlemler
458
Kazanç
49%
Kâr faktörü
1.47
Maks. düşüş
17%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 5 için
2315 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.