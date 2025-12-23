- Büyüme
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
4 (16.00%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (84.00%)
En iyi işlem:
43.04 USD
En kötü işlem:
-79.03 USD
Brüt kâr:
100.34 USD (119 856 pips)
Brüt zarar:
-386.83 USD (76 267 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (69.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
69.24 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.51
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
105.53%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
11 (44.00%)
Satış işlemleri:
14 (56.00%)
Kâr faktörü:
0.26
Beklenen getiri:
-11.46 USD
Ortalama kâr:
25.09 USD
Ortalama zarar:
-18.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-103.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-162.04 USD (4)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
286.49 USD
Maksimum:
286.49 USD (48.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.18% (286.49 USD)
Varlığa göre:
24.20% (126.43 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|5
|BTCUSD
|4
|USTEC
|4
|USDJPY
|3
|EURUSD
|3
|AUDJPY
|3
|AUDUSD
|2
|ETHUSD
|1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD
|-167
|BTCUSD
|37
|USTEC
|-56
|USDJPY
|0
|EURUSD
|-26
|AUDJPY
|-54
|AUDUSD
|-26
|ETHUSD
|4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD
|-1.1K
|BTCUSD
|55K
|USTEC
|-9.9K
|USDJPY
|56
|EURUSD
|-207
|AUDJPY
|-598
|AUDUSD
|-143
|ETHUSD
|282
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +43.04 USD
En kötü işlem: -79 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +69.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -103.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
23/12/25 : Trade with risk 25$ per-pair, Max daily risk 100$, and Risk reward ratio up to 1:2 - 1:10
İnceleme yok
