- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
6 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (25.00%)
En iyi işlem:
24.00 USD
En kötü işlem:
-14.30 USD
Brüt kâr:
36.23 USD (690 pips)
Brüt zarar:
-16.75 USD (334 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (12.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.00 USD (1)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
98.05%
Maks. mevduat yükü:
106.86%
En son işlem:
18 dakika önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
1.16
Alış işlemleri:
7 (87.50%)
Satış işlemleri:
1 (12.50%)
Kâr faktörü:
2.16
Beklenen getiri:
2.44 USD
Ortalama kâr:
6.04 USD
Ortalama zarar:
-8.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-16.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.75 USD (2)
Algo alım-satım:
25%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
16.75 USD (13.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.51% (16.75 USD)
Varlığa göre:
58.70% (70.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD_
|5
|SILVER_
|3
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD_
|12
|SILVER_
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD_
|530
|SILVER_
|-174
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +24.00 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +12.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
