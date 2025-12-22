- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.p
|180
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.p
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TreasuryExzone-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Bu sinyal, Forex piyasası için özel olarak geliştirilmiş bir yüksek frekanslı işlem (HFT) algoritması ile çalışmaktadır.
Tüm işlemler, duygusal veya manuel karar olmadan, tamamen otomatik bir yazılım tarafından açılıp kapatılır.
1. Temel Özellikler
- İşlem tarzı: Yüksek frekanslı işlem / gün içi scalping
- İşlem araçları: Majör ve bazı minör pariteler (örnek: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD vb.)
- Platform: MetaTrader (MQL5 sinyali)
- Ortalama pozisyon süresi: Piyasa volatilitesine bağlı olarak birkaç saniye ile birkaç dakika arası
- İşlem saatleri: Ağırlıklı olarak Londra ve New York seanslarının yüksek likidite dönemleri
- Emir iletimi: Düşük gecikme (low‑latency) ortamında hızlı emir iletimine göre optimize edilmiştir
2. Strateji Özeti
Sistem, gerçek zamanlı olarak:
- Tick verilerini
- Çok kısa vadeli volatilite hareketlerini
- Fiyatın mikro hareketlerini ve kısa vadeli piyasa yapısını
analiz ederek, küçük ama sık tekrar eden fırsatları yakalamayı hedefler.
Amaç, çok sayıda küçük karı üst üste ekleyerek toplam getiriyi oluşturmaktır.
Risk yönetimi algoritmanın içine gömülüdür ve tehlikeli para yönetimi yöntemleri kullanılmaz:
- Martingale yok
- Grid (ızgara) sistemi veya zararı büyüterek ortalama düşürme yok
- Her işlemde önceden belirlenmiş stop loss kullanılır
- Piyasa koşullarına göre (volatilite, likidite vb.) dinamik pozisyon büyüklüğü
- Anormal spread artışı veya düşük likidite dönemlerinde işlem yoğunluğu otomatik olarak azaltılır veya durdurulur
3. Risk Yönetimi ve Öneriler
- Önerilen hesap türü: ECN / düşük spread ve hızlı işlem sunan broker
- Kaldıraç: Kişisel risk toleransınıza uygun, aşırıya kaçmayan kaldıraç kullanmanız tavsiye edilir
- VPS kullanımı: Mümkünse broker sunucusuna yakın konumda bir VPS üzerinden kopyalama yapılması önerilir
- Sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermaye ile işlem yapın; borç para veya zorunlu giderler için ayrılan parayı kullanmayın
- Küçük bakiyeli hesaplarda, işlem başına riski (lot miktarını) daha düşük tutmanız tavsiye edilir
4. Önemli Uyarılar
- Bu sistem gerçek bir HFT / scalping stratejisidir, bu nedenle:
- İşlem sayısı yüksektir
- Tek bir işlemden beklenen ortalama kar görece küçüktür
- Spread, komisyon, slippage ve emir iletim hızı gibi faktörlere bağlı olarak,
kullandığınız broker’a göre sonuçlar sinyal sağlayıcının hesabından farklılık gösterebilir.
- Geçmiş performans, gelecek sonuçların garantisi değildir.
Kaldıraçlı Forex işlemleri yüksek risk içerir ve sermayenizin bir kısmını veya tamamını kaybetmenize neden olabilir.
Lütfen sinyale abone olmadan önce kendi risk profilinizi dikkatlice değerlendirin.
5. İletişim ve Destek
Abonelik öncesi veya sonrası her türlü soru için benimle Telegram üzerinden iletişime geçebilirsiniz:
https://t.me/EarnMyForex
