Bu sinyal, Forex piyasası için özel olarak geliştirilmiş bir yüksek frekanslı işlem (HFT) algoritması ile çalışmaktadır.

Tüm işlemler, duygusal veya manuel karar olmadan, tamamen otomatik bir yazılım tarafından açılıp kapatılır.

1. Temel Özellikler

İşlem tarzı: Yüksek frekanslı işlem / gün içi scalping

Yüksek frekanslı işlem / gün içi scalping İşlem araçları: Majör ve bazı minör pariteler (örnek: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD vb.)

Majör ve bazı minör pariteler (örnek: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD vb.) Platform: MetaTrader (MQL5 sinyali)

MetaTrader (MQL5 sinyali) Ortalama pozisyon süresi: Piyasa volatilitesine bağlı olarak birkaç saniye ile birkaç dakika arası

Piyasa volatilitesine bağlı olarak birkaç saniye ile birkaç dakika arası İşlem saatleri: Ağırlıklı olarak Londra ve New York seanslarının yüksek likidite dönemleri

Ağırlıklı olarak Londra ve New York seanslarının yüksek likidite dönemleri Emir iletimi: Düşük gecikme (low‑latency) ortamında hızlı emir iletimine göre optimize edilmiştir

2. Strateji Özeti

Sistem, gerçek zamanlı olarak:

Tick verilerini

Çok kısa vadeli volatilite hareketlerini

Fiyatın mikro hareketlerini ve kısa vadeli piyasa yapısını

analiz ederek, küçük ama sık tekrar eden fırsatları yakalamayı hedefler.

Amaç, çok sayıda küçük karı üst üste ekleyerek toplam getiriyi oluşturmaktır.

Risk yönetimi algoritmanın içine gömülüdür ve tehlikeli para yönetimi yöntemleri kullanılmaz:

Martingale yok

Grid (ızgara) sistemi veya zararı büyüterek ortalama düşürme yok

Her işlemde önceden belirlenmiş stop loss kullanılır

kullanılır Piyasa koşullarına göre (volatilite, likidite vb.) dinamik pozisyon büyüklüğü

Anormal spread artışı veya düşük likidite dönemlerinde işlem yoğunluğu otomatik olarak azaltılır veya durdurulur

3. Risk Yönetimi ve Öneriler

Önerilen hesap türü: ECN / düşük spread ve hızlı işlem sunan broker

ECN / düşük spread ve hızlı işlem sunan broker Kaldıraç: Kişisel risk toleransınıza uygun, aşırıya kaçmayan kaldıraç kullanmanız tavsiye edilir

Kişisel risk toleransınıza uygun, kaldıraç kullanmanız tavsiye edilir VPS kullanımı: Mümkünse broker sunucusuna yakın konumda bir VPS üzerinden kopyalama yapılması önerilir

Mümkünse broker sunucusuna yakın konumda bir VPS üzerinden kopyalama yapılması önerilir Sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermaye ile işlem yapın; borç para veya zorunlu giderler için ayrılan parayı kullanmayın

ile işlem yapın; borç para veya zorunlu giderler için ayrılan parayı kullanmayın Küçük bakiyeli hesaplarda, işlem başına riski (lot miktarını) daha düşük tutmanız tavsiye edilir

4. Önemli Uyarılar

Bu sistem gerçek bir HFT / scalping stratejisidir, bu nedenle: İşlem sayısı yüksektir Tek bir işlemden beklenen ortalama kar görece küçüktür

Spread, komisyon, slippage ve emir iletim hızı gibi faktörlere bağlı olarak,

kullandığınız broker’a göre sonuçlar sinyal sağlayıcının hesabından farklılık gösterebilir .

kullandığınız broker’a göre sonuçlar sinyal sağlayıcının hesabından . Geçmiş performans, gelecek sonuçların garantisi değildir.

Kaldıraçlı Forex işlemleri yüksek risk içerir ve sermayenizin bir kısmını veya tamamını kaybetmenize neden olabilir.

Lütfen sinyale abone olmadan önce kendi risk profilinizi dikkatlice değerlendirin.

5. İletişim ve Destek

Abonelik öncesi veya sonrası her türlü soru için benimle Telegram üzerinden iletişime geçebilirsiniz:

https://t.me/EarnMyForex