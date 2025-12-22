SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / HFT Expert
Ashish Kumar Meena

HFT Expert

Ashish Kumar Meena
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 18%
TreasuryExzone-Server
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
102
Kârla kapanan işlemler:
57 (55.88%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (44.12%)
En iyi işlem:
74.40 USD
En kötü işlem:
-63.00 USD
Brüt kâr:
841.89 USD (10 382 pips)
Brüt zarar:
-661.43 USD (7 286 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (6.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
104.80 USD (4)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
98.89%
Maks. mevduat yükü:
87.18%
En son işlem:
18 dakika önce
Hafta başına işlemler:
104
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
2.00
Alış işlemleri:
59 (57.84%)
Satış işlemleri:
43 (42.16%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
1.77 USD
Ortalama kâr:
14.77 USD
Ortalama zarar:
-14.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-65.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-90.10 USD (2)
Aylık büyüme:
18.05%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.20 USD
Maksimum:
90.10 USD (8.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.25% (90.10 USD)
Varlığa göre:
5.91% (68.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.p 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.p 180
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.p 3.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +74.40 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +6.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -65.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TreasuryExzone-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Bu sinyal, Forex piyasası için özel olarak geliştirilmiş bir yüksek frekanslı işlem (HFT) algoritması ile çalışmaktadır.
Tüm işlemler, duygusal veya manuel karar olmadan, tamamen otomatik bir yazılım tarafından açılıp kapatılır.

1. Temel Özellikler

  • İşlem tarzı: Yüksek frekanslı işlem / gün içi scalping
  • İşlem araçları: Majör ve bazı minör pariteler (örnek: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD vb.)
  • Platform: MetaTrader (MQL5 sinyali)
  • Ortalama pozisyon süresi: Piyasa volatilitesine bağlı olarak birkaç saniye ile birkaç dakika arası
  • İşlem saatleri: Ağırlıklı olarak Londra ve New York seanslarının yüksek likidite dönemleri
  • Emir iletimi: Düşük gecikme (low‑latency) ortamında hızlı emir iletimine göre optimize edilmiştir

2. Strateji Özeti

Sistem, gerçek zamanlı olarak:

  • Tick verilerini
  • Çok kısa vadeli volatilite hareketlerini
  • Fiyatın mikro hareketlerini ve kısa vadeli piyasa yapısını

analiz ederek, küçük ama sık tekrar eden fırsatları yakalamayı hedefler.
Amaç, çok sayıda küçük karı üst üste ekleyerek toplam getiriyi oluşturmaktır.

Risk yönetimi algoritmanın içine gömülüdür ve tehlikeli para yönetimi yöntemleri kullanılmaz:

  • Martingale yok
  • Grid (ızgara) sistemi veya zararı büyüterek ortalama düşürme yok
  • Her işlemde önceden belirlenmiş stop loss kullanılır
  • Piyasa koşullarına göre (volatilite, likidite vb.) dinamik pozisyon büyüklüğü
  • Anormal spread artışı veya düşük likidite dönemlerinde işlem yoğunluğu otomatik olarak azaltılır veya durdurulur

3. Risk Yönetimi ve Öneriler

  • Önerilen hesap türü: ECN / düşük spread ve hızlı işlem sunan broker
  • Kaldıraç: Kişisel risk toleransınıza uygun, aşırıya kaçmayan kaldıraç kullanmanız tavsiye edilir
  • VPS kullanımı: Mümkünse broker sunucusuna yakın konumda bir VPS üzerinden kopyalama yapılması önerilir
  • Sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermaye ile işlem yapın; borç para veya zorunlu giderler için ayrılan parayı kullanmayın
  • Küçük bakiyeli hesaplarda, işlem başına riski (lot miktarını) daha düşük tutmanız tavsiye edilir

4. Önemli Uyarılar

  • Bu sistem gerçek bir HFT / scalping stratejisidir, bu nedenle:
    • İşlem sayısı yüksektir
    • Tek bir işlemden beklenen ortalama kar görece küçüktür
  • Spread, komisyon, slippage ve emir iletim hızı gibi faktörlere bağlı olarak,
    kullandığınız broker’a göre sonuçlar sinyal sağlayıcının hesabından farklılık gösterebilir.
  • Geçmiş performans, gelecek sonuçların garantisi değildir.
    Kaldıraçlı Forex işlemleri yüksek risk içerir ve sermayenizin bir kısmını veya tamamını kaybetmenize neden olabilir.
    Lütfen sinyale abone olmadan önce kendi risk profilinizi dikkatlice değerlendirin.

5. İletişim ve Destek

Abonelik öncesi veya sonrası her türlü soru için benimle Telegram üzerinden iletişime geçebilirsiniz:
https://t.me/EarnMyForex


İnceleme yok
2025.12.22 13:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 13:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 13:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 12:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 12:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 11:35
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 11:35
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.22 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 11:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
HFT Expert
Ayda 30 USD
18%
0
0
USD
1.3K
USD
1
0%
102
55%
99%
1.27
1.77
USD
8%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.