- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
2 (5.71%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (94.29%)
En iyi işlem:
0.37 USD
En kötü işlem:
-3.52 USD
Brüt kâr:
0.42 USD (13 pips)
Brüt zarar:
-73.87 USD (865 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (0.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.42 USD (2)
Sharpe oranı:
-1.83
Alım-satım etkinliği:
74.01%
Maks. mevduat yükü:
89.44%
En son işlem:
17 dakika önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
-0.99
Alış işlemleri:
3 (8.57%)
Satış işlemleri:
32 (91.43%)
Kâr faktörü:
0.01
Beklenen getiri:
-2.10 USD
Ortalama kâr:
0.21 USD
Ortalama zarar:
-2.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
33 (-73.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-73.87 USD (33)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
73.87 USD
Maksimum:
73.87 USD (46.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.94% (73.87 USD)
Varlığa göre:
4.93% (4.95 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|19
|USDCHF
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-43
|USDCHF
|-30
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-582
|USDCHF
|-270
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.37 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 33
Maksimum ardışık kâr: +0.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -73.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.23 × 66
|
XMTrading-Real 250
|0.23 × 107
|
XMTrading-Real 257
|0.24 × 80
|
XMTrading-Real 252
|0.25 × 244
|
XMTrading-Real 256
|0.25 × 89
|
XMTrading-Real 254
|0.25 × 327
|
DooFintech-Live 5
|0.31 × 13
|
XMTrading-Real 253
|0.34 × 92
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.44 × 19901
|
ICMarketsSC-Live03
|0.60 × 186
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.64 × 2353
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.69 × 401
|
ICMarketsSC-Live19
|0.78 × 291
