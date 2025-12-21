SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Dc 2
Shaka Mutaqin Arrifku

Dc 2

Shaka Mutaqin Arrifku
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real7
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1 000 626.94 IDR
En kötü işlem:
0.00 IDR
Brüt kâr:
1 000 626.94 IDR (2 000 pips)
Brüt zarar:
-35 058.69 IDR
Maksimum ardışık kazanç:
1 (1 000 626.94 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
1 000 626.94 IDR (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
27.54
Alış işlemleri:
1 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
28.54
Beklenen getiri:
1 000 626.94 IDR
Ortalama kâr:
1 000 626.94 IDR
Ortalama zarar:
0.00 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 IDR (0)
Aylık büyüme:
9.66%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35 058.69 IDR
Maksimum:
35 058.69 IDR (0.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 IDR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 97
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 000 626.94 IDR
En kötü işlem: -0 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +1 000 626.94 IDR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
2025.12.21 14:14
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.21 14:14
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.21 14:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 14:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
