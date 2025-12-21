- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
175
Kârla kapanan işlemler:
108 (61.71%)
Zararla kapanan işlemler:
67 (38.29%)
En iyi işlem:
49.80 USD
En kötü işlem:
-35.00 USD
Brüt kâr:
825.80 USD (19 209 pips)
Brüt zarar:
-545.14 USD (12 854 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (52.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
81.45 USD (3)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
4.37
Alış işlemleri:
135 (77.14%)
Satış işlemleri:
40 (22.86%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
1.60 USD
Ortalama kâr:
7.65 USD
Ortalama zarar:
-8.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-51.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.45 USD (5)
Aylık büyüme:
40.45%
Algo alım-satım:
23%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.24 USD
Maksimum:
64.25 USD (12.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|175
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|281
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +49.80 USD
En kötü işlem: -35 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +52.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -51.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 3
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 11
|
EBCGroup-Live
|3.08 × 191
|
FusionMarkets-Live 2
|3.15 × 52
|
Exness-Real
|4.52 × 400
|
RoboForex-ProCent-8
|4.78 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|5.53 × 19
|
Alpari-Pro.ECN2
|6.03 × 113
|
ICMarketsSC-Live05
|6.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|7.74 × 27
|
FXView2-Live
|7.89 × 331
|
TitanFX-05
|8.40 × 642
|
GoMarkets-Real 10
|8.50 × 209
|
TitanFX-03
|9.04 × 1434
|
CXMTradingLtd-Real
|9.71 × 449
|
ForexChief-DirectFX
|9.98 × 449
|
EagleFX-Live
|15.50 × 442
|
ATFXGM9-Live
|23.00 × 1
İnceleme yok