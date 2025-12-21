SinyallerBölümler
Yaowenzhou002
Wenzhou Yao

Yaowenzhou002

Wenzhou Yao
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
0%
ECMarkets-Live02
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
175
Kârla kapanan işlemler:
108 (61.71%)
Zararla kapanan işlemler:
67 (38.29%)
En iyi işlem:
49.80 USD
En kötü işlem:
-35.00 USD
Brüt kâr:
825.80 USD (19 209 pips)
Brüt zarar:
-545.14 USD (12 854 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (52.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
81.45 USD (3)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
4.37
Alış işlemleri:
135 (77.14%)
Satış işlemleri:
40 (22.86%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
1.60 USD
Ortalama kâr:
7.65 USD
Ortalama zarar:
-8.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-51.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.45 USD (5)
Aylık büyüme:
40.45%
Algo alım-satım:
23%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.24 USD
Maksimum:
64.25 USD (12.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 175
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 281
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 6.4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +49.80 USD
En kötü işlem: -35 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +52.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -51.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live2
0.00 × 3
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
1.00 × 11
EBCGroup-Live
3.08 × 191
FusionMarkets-Live 2
3.15 × 52
Exness-Real
4.52 × 400
RoboForex-ProCent-8
4.78 × 9
BlackBullMarkets-Live
5.53 × 19
Alpari-Pro.ECN2
6.03 × 113
ICMarketsSC-Live05
6.33 × 3
ICMarketsSC-Live24
7.74 × 27
FXView2-Live
7.89 × 331
TitanFX-05
8.40 × 642
GoMarkets-Real 10
8.50 × 209
TitanFX-03
9.04 × 1434
CXMTradingLtd-Real
9.71 × 449
ForexChief-DirectFX
9.98 × 449
EagleFX-Live
15.50 × 442
ATFXGM9-Live
23.00 × 1
İnceleme yok
2025.12.21 10:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
