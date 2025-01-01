SinyallerBölümler
Sinyaller
404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

NoPain MT5
Büyüme
1 642%
Aboneler
81
Haftalar
216
İşlemler
5537
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.68
Maks. düşüş
21%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 765%
Aboneler
117
Haftalar
53
İşlemler
1651
Kazanç
79%
Kâr faktörü
5.97
Maks. düşüş
33%
Deux ex machina
Büyüme
5 233%
Aboneler
5
Haftalar
240
İşlemler
1474
Kazanç
75%
Kâr faktörü
1.86
Maks. düşüş
26%
SwissBot Gold Guardian
Büyüme
1 455%
Aboneler
6
Haftalar
160
İşlemler
623
Kazanç
78%
Kâr faktörü
3.44
Maks. düşüş
32%
MSC Gold Stable Pro
Büyüme
551%
Aboneler
16
Haftalar
86
İşlemler
633
Kazanç
79%
Kâr faktörü
2.34
Maks. düşüş
34%
OnlyUJ
Büyüme
319%
Aboneler
15
Haftalar
75
İşlemler
457
Kazanç
49%
Kâr faktörü
1.46
Maks. düşüş
17%
Golden Nuggets
Büyüme
925%
Aboneler
67
Haftalar
32
İşlemler
717
Kazanç
79%
Kâr faktörü
3.69
Maks. düşüş
21%
BreakThrustPro V2
Büyüme
229%
Aboneler
8
Haftalar
62
İşlemler
560
Kazanç
58%
Kâr faktörü
1.46
Maks. düşüş
22%
MSC Gold Invest Pro
Büyüme
553%
Aboneler
24
Haftalar
131
İşlemler
1254
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.63
Maks. düşüş
26%
Daily Gold Sniper
Büyüme
723%
Aboneler
36
Haftalar
47
İşlemler
149
Kazanç
95%
Kâr faktörü
2.31
Maks. düşüş
34%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 5 için
2367 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.