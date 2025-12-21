- Büyüme
İşlemler:
802
Kârla kapanan işlemler:
544 (67.83%)
Zararla kapanan işlemler:
258 (32.17%)
En iyi işlem:
40.54 USD
En kötü işlem:
-162.03 USD
Brüt kâr:
1 527.43 USD (111 975 pips)
Brüt zarar:
-1 463.41 USD (146 371 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (68.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
114.73 USD (7)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
11.07%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
0.12
Alış işlemleri:
361 (45.01%)
Satış işlemleri:
441 (54.99%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.08 USD
Ortalama kâr:
2.81 USD
Ortalama zarar:
-5.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
40 (-508.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-508.19 USD (40)
Aylık büyüme:
11.11%
Yıllık tahmin:
134.84%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
537.12 USD
Maksimum:
541.22 USD (53.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.90% (541.22 USD)
Varlığa göre:
12.48% (257.55 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|800
|XAUUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|227
|XAUUSD
|-163
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-17K
|XAUUSD
|-16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +40.54 USD
En kötü işlem: -162 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 40
Maksimum ardışık kâr: +68.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -508.19 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXCC-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
OneTrade-Real
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Monex-Server2
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 6
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.13 × 15
|
ICMarkets-Live09
|0.14 × 14
|
AxioryAsia-02Live
|0.15 × 13
|
ICMarkets-Live06
|0.18 × 33
|
ICMarkets-Live07
|0.20 × 84
|
OrtegaCapital-Server
|0.24 × 106
|
XM.COM-Real 7
|0.47 × 19
|
CFHMarkets-Live1
|0.49 × 63
Trades USDJPY. Makes good profits with little DD. Safe to use.
