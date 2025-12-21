SinyallerBölümler
Japan 4
Francois Petrus Canosci

Japan 4

Francois Petrus Canosci
0 inceleme
32 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -32%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
802
Kârla kapanan işlemler:
544 (67.83%)
Zararla kapanan işlemler:
258 (32.17%)
En iyi işlem:
40.54 USD
En kötü işlem:
-162.03 USD
Brüt kâr:
1 527.43 USD (111 975 pips)
Brüt zarar:
-1 463.41 USD (146 371 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (68.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
114.73 USD (7)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
11.07%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
0.12
Alış işlemleri:
361 (45.01%)
Satış işlemleri:
441 (54.99%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.08 USD
Ortalama kâr:
2.81 USD
Ortalama zarar:
-5.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
40 (-508.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-508.19 USD (40)
Aylık büyüme:
11.11%
Yıllık tahmin:
134.84%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
537.12 USD
Maksimum:
541.22 USD (53.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.90% (541.22 USD)
Varlığa göre:
12.48% (257.55 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 800
XAUUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 227
XAUUSD -163
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -17K
XAUUSD -16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.54 USD
En kötü işlem: -162 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 40
Maksimum ardışık kâr: +68.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -508.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXCC-Live
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 6
ICMarkets-Live17
0.00 × 2
AtlanticPearl-Live 1
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
OneTrade-Real
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
Monex-Server2
0.00 × 2
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 6
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.13 × 15
ICMarkets-Live09
0.14 × 14
AxioryAsia-02Live
0.15 × 13
ICMarkets-Live06
0.18 × 33
ICMarkets-Live07
0.20 × 84
OrtegaCapital-Server
0.24 × 106
XM.COM-Real 7
0.47 × 19
CFHMarkets-Live1
0.49 × 63
Trades USDJPY. Makes good profits with little DD. Safe to use.
İnceleme yok
2025.12.21 09:11
A large drawdown may occur on the account again
