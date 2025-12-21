- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
22 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
22.11 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
234.25 USD (23 414 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
22 (234.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
234.25 USD (22)
Sharpe oranı:
1.59
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
21 (95.45%)
Satış işlemleri:
1 (4.55%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
10.65 USD
Ortalama kâr:
10.65 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
21.29%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.PRO
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.PRO
|234
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.PRO
|23K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +22.11 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +234.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Oval-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
