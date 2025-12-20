- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
11 (52.38%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (47.62%)
En iyi işlem:
1 003 169.84 IDR
En kötü işlem:
-545 241.87 IDR
Brüt kâr:
10 940 838.12 IDR (218 904 pips)
Brüt zarar:
-5 159 157.74 IDR (101 421 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (5 950 597.81 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
5 950 597.81 IDR (6)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
98.81%
Maks. mevduat yükü:
15.18%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.89
Alış işlemleri:
16 (76.19%)
Satış işlemleri:
5 (23.81%)
Kâr faktörü:
2.12
Beklenen getiri:
275 318.11 IDR
Ortalama kâr:
994 621.65 IDR
Ortalama zarar:
-515 915.77 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-3 023 157.08 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-3 023 157.08 IDR (6)
Aylık büyüme:
57.85%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 076 417.31 IDR
Maksimum:
3 058 215.48 IDR (23.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.60% (3 044 196.34 IDR)
Varlığa göre:
0.97% (142 934.56 IDR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|583
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|117K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 003 169.84 IDR
En kötü işlem: -545 242 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +5 950 597.81 IDR
Maksimum ardışık zarar: -3 023 157.08 IDR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
58%
0
0
USD
USD
16M
IDR
IDR
2
0%
21
52%
99%
2.12
275 318.11
IDR
IDR
24%
1:200