Shaka Mutaqin Arrifku

Dc 1

Shaka Mutaqin Arrifku
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 58%
Exness-MT5Real7
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
11 (52.38%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (47.62%)
En iyi işlem:
1 003 169.84 IDR
En kötü işlem:
-545 241.87 IDR
Brüt kâr:
10 940 838.12 IDR (218 904 pips)
Brüt zarar:
-5 159 157.74 IDR (101 421 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (5 950 597.81 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
5 950 597.81 IDR (6)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
98.81%
Maks. mevduat yükü:
15.18%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.89
Alış işlemleri:
16 (76.19%)
Satış işlemleri:
5 (23.81%)
Kâr faktörü:
2.12
Beklenen getiri:
275 318.11 IDR
Ortalama kâr:
994 621.65 IDR
Ortalama zarar:
-515 915.77 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-3 023 157.08 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-3 023 157.08 IDR (6)
Aylık büyüme:
57.85%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 076 417.31 IDR
Maksimum:
3 058 215.48 IDR (23.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.60% (3 044 196.34 IDR)
Varlığa göre:
0.97% (142 934.56 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 583
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 117K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 003 169.84 IDR
En kötü işlem: -545 242 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +5 950 597.81 IDR
Maksimum ardışık zarar: -3 023 157.08 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
İnceleme yok
2025.12.22 02:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 02:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 00:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:2000
2025.12.20 07:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.20 07:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
