- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 262
Kârla kapanan işlemler:
1 468 (64.89%)
Zararla kapanan işlemler:
794 (35.10%)
En iyi işlem:
7 581.60 USD
En kötü işlem:
-2 022.00 USD
Brüt kâr:
102 708.71 USD (713 724 pips)
Brüt zarar:
-57 645.67 USD (681 636 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (205.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17 109.67 USD (5)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.02%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
510
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.85
Alış işlemleri:
1 118 (49.43%)
Satış işlemleri:
1 144 (50.57%)
Kâr faktörü:
1.78
Beklenen getiri:
19.92 USD
Ortalama kâr:
69.97 USD
Ortalama zarar:
-72.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-15 794.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15 794.04 USD (14)
Aylık büyüme:
9.26%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
15 794.04 USD (2.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.10% (15 794.04 USD)
Varlığa göre:
0.01% (58.88 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.UScent
|2262
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.UScent
|45K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.UScent
|32K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7 581.60 USD
En kötü işlem: -2 022 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +205.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -15 794.04 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GinzoNetwork-Trade" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
