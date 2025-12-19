- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
17 (58.62%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (41.38%)
En iyi işlem:
69.43 USD
En kötü işlem:
-18.90 USD
Brüt kâr:
214.72 USD (6 524 pips)
Brüt zarar:
-107.72 USD (1 148 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (108.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
108.31 USD (10)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
96.63%
Maks. mevduat yükü:
108.40%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.42
Alış işlemleri:
22 (75.86%)
Satış işlemleri:
7 (24.14%)
Kâr faktörü:
1.99
Beklenen getiri:
3.69 USD
Ortalama kâr:
12.63 USD
Ortalama zarar:
-8.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-30.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.65 USD (3)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
75.15 USD (12.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.27% (75.15 USD)
Varlığa göre:
6.58% (31.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|157
|USDJPY
|-38
|GBPUSD
|15
|EURUSD
|-26
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|5.6K
|USDJPY
|-535
|GBPUSD
|442
|EURUSD
|-139
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +69.43 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +108.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.85 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 4
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 10
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
Day Trade / Swing Trade
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
26%
0
0
USD
USD
447
USD
USD
1
0%
29
58%
97%
1.99
3.69
USD
USD
13%
1:200