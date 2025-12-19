SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold Tower
Arnold Reyes

Gold Tower

Arnold Reyes
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 12%
Exness-Real17
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
42
Kârla kapanan işlemler:
31 (73.80%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (26.19%)
En iyi işlem:
8.15 USD
En kötü işlem:
-12.64 USD
Brüt kâr:
73.57 USD (34 160 pips)
Brüt zarar:
-43.03 USD (14 957 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (28.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
28.29 USD (14)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
19.26%
Maks. mevduat yükü:
6.48%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
1.63
Alış işlemleri:
16 (38.10%)
Satış işlemleri:
26 (61.90%)
Kâr faktörü:
1.71
Beklenen getiri:
0.73 USD
Ortalama kâr:
2.37 USD
Ortalama zarar:
-3.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-16.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.73 USD (3)
Aylık büyüme:
12.45%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.75 USD
Maksimum:
18.75 USD (7.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.64% (18.75 USD)
Varlığa göre:
1.15% (3.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 38
GBPUSD 2
EURUSD 1
USDJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 35
GBPUSD -7
EURUSD 1
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 19K
GBPUSD -277
EURUSD 70
USDJPY 103
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.15 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +28.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.73 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 1
Exness-Real17
0.57 × 1194
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real18
1.63 × 102
Exness-Real16
3.12 × 41
VantageInternational-Demo
3.50 × 2
ICMarketsSC-Live11
4.60 × 5
HFMarketsSV-Live Server 3
5.59 × 96
Exness-Real9
9.42 × 121
XMTrading-Real 12
10.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
13.78 × 51
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
RoboForex-ProCent-8
72.59 × 37
Gold Tower:

- Trading only Gold / XAUUSD

- A trading EA with a good room for SL, short TP and a trailing SL. 

- No Martingale

- No Grid

- No Recovery

- No Steplot


Good spreads, instant deposit and withdrawals:

https://one.exnessonelink.com/a/hmsk4j12ml


You may contact me on Telegram:

t.me/rocketfinder


İnceleme yok
2025.12.19 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
