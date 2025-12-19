- Büyüme
İşlemler:
42
Kârla kapanan işlemler:
31 (73.80%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (26.19%)
En iyi işlem:
8.15 USD
En kötü işlem:
-12.64 USD
Brüt kâr:
73.57 USD (34 160 pips)
Brüt zarar:
-43.03 USD (14 957 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (28.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
28.29 USD (14)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
19.26%
Maks. mevduat yükü:
6.48%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
1.63
Alış işlemleri:
16 (38.10%)
Satış işlemleri:
26 (61.90%)
Kâr faktörü:
1.71
Beklenen getiri:
0.73 USD
Ortalama kâr:
2.37 USD
Ortalama zarar:
-3.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-16.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.73 USD (3)
Aylık büyüme:
12.45%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.75 USD
Maksimum:
18.75 USD (7.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.64% (18.75 USD)
Varlığa göre:
1.15% (3.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|1
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|35
|GBPUSD
|-7
|EURUSD
|1
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|19K
|GBPUSD
|-277
|EURUSD
|70
|USDJPY
|103
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.15 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +28.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.73 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.57 × 1194
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
Exness-Real18
|1.63 × 102
|
Exness-Real16
|3.12 × 41
|
VantageInternational-Demo
|3.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|4.60 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.59 × 96
|
Exness-Real9
|9.42 × 121
|
XMTrading-Real 12
|10.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|13.78 × 51
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|23.74 × 295
|
RoboForex-ProCent-8
|72.59 × 37
Gold Tower:
- Trading only Gold / XAUUSD
- A trading EA with a good room for SL, short TP and a trailing SL.
- No Martingale
- No Grid
- No Recovery
- No Steplot
Good spreads, instant deposit and withdrawals:
https://one.exnessonelink.com/a/hmsk4j12ml
You may contact me on Telegram:
t.me/rocketfinder
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
12%
0
0
USD
USD
276
USD
USD
2
100%
42
73%
19%
1.70
0.73
USD
USD
8%
1:500