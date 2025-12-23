- Büyüme
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
9 (52.94%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (47.06%)
En iyi işlem:
148.15 USD
En kötü işlem:
-35.00 USD
Brüt kâr:
428.05 USD (21 768 pips)
Brüt zarar:
-162.00 USD (9 125 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (428.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
428.05 USD (9)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
12.50%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.84
Alış işlemleri:
12 (70.59%)
Satış işlemleri:
5 (29.41%)
Kâr faktörü:
2.64
Beklenen getiri:
15.65 USD
Ortalama kâr:
47.56 USD
Ortalama zarar:
-20.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-144.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-144.75 USD (7)
Aylık büyüme:
88.68%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
144.75 USD
Maksimum:
144.75 USD (48.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.25% (144.75 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NQ100.R
|11
|XAUUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NQ100.R
|-122
|XAUUSD
|388
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NQ100.R
|-2.8K
|XAUUSD
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
En iyi işlem: +148.15 USD
En kötü işlem: -35 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +428.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -144.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
89%
0
0
USD
USD
566
USD
USD
1
0%
17
52%
100%
2.64
15.65
USD
USD
48%
1:200