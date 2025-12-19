SinyallerBölümler
Donatien Kamel Junior Ndikum Noupayo

The killer Prime

Donatien Kamel Junior Ndikum Noupayo
11 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 25%
Axi-US51-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
126
Kârla kapanan işlemler:
102 (80.95%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (19.05%)
En iyi işlem:
29.71 USD
En kötü işlem:
-48.66 USD
Brüt kâr:
438.11 USD (31 223 pips)
Brüt zarar:
-189.67 USD (9 351 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (92.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
100.65 USD (16)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.58%
En son işlem:
53 dakika önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
4.22
Alış işlemleri:
78 (61.90%)
Satış işlemleri:
48 (38.10%)
Kâr faktörü:
2.31
Beklenen getiri:
1.97 USD
Ortalama kâr:
4.30 USD
Ortalama zarar:
-7.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-12.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.66 USD (1)
Aylık büyüme:
13.42%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.80 USD
Maksimum:
58.87 USD (9.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.26% (58.87 USD)
Varlığa göre:
1.14% (14.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 63
XAUUSD 42
EURUSD 21
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 26
XAUUSD 194
EURUSD 29
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 1.6K
XAUUSD 20K
EURUSD 599
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
A signal for test!
