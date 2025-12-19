- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
126
Kârla kapanan işlemler:
102 (80.95%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (19.05%)
En iyi işlem:
29.71 USD
En kötü işlem:
-48.66 USD
Brüt kâr:
438.11 USD (31 223 pips)
Brüt zarar:
-189.67 USD (9 351 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (92.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
100.65 USD (16)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.58%
En son işlem:
53 dakika önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
4.22
Alış işlemleri:
78 (61.90%)
Satış işlemleri:
48 (38.10%)
Kâr faktörü:
2.31
Beklenen getiri:
1.97 USD
Ortalama kâr:
4.30 USD
Ortalama zarar:
-7.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-12.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.66 USD (1)
Aylık büyüme:
13.42%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.80 USD
Maksimum:
58.87 USD (9.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.26% (58.87 USD)
Varlığa göre:
1.14% (14.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|63
|XAUUSD
|42
|EURUSD
|21
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|26
|XAUUSD
|194
|EURUSD
|29
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|1.6K
|XAUUSD
|20K
|EURUSD
|599
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +29.71 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +92.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.36 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US51-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
A signal for test!
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
25%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
11
99%
126
80%
100%
2.30
1.97
USD
USD
5%
1:500