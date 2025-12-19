Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 131 Tickmill-Live 0.00 × 4 Bybit-Live 0.00 × 1 FPMarketsLLC-Live 0.00 × 6 VantageInternational-Live 4 0.00 × 1 OxSecurities-Live 0.00 × 3 Pepperstone-MT5-Live01 15.00 × 1 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya