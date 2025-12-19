- Büyüme
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
The Gold Oracle
M1 & M5 Gold Trading Signals (XAUUSD)
The Gold Oracle delivers high-precision buy & sell signals on XAUUSD, using M5 for market direction and M1 for exact scalping entries.
Built for performance — not gambling.
▫️ Deep technical analysis
▫️ Automatic news filtering
▫️ Volatility-adaptive market conditions
⚙️ No martingale. No grid. No risky strategies.
Only clean, intelligent trading logic.
🔹 ECN account required (low spread & fast execution)
🔹 Works with small accounts (from $50, 1:500 leverage)
🔹 Clear TP & controlled risk
🔹 One-direction trading only
📈 Monthly profit potential: 50% – 400%+ (market-dependent)
📉 Maximum drawdown: 25–35% over 2 years
Simple signals. Professional logic. Gold only.