Sinyaller / MetaTrader 4 / The gold Oracle
Albert Kuipers

The gold Oracle

Albert Kuipers
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
22 (88.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (12.00%)
En iyi işlem:
11.91 USD
En kötü işlem:
-12.25 USD
Brüt kâr:
49.53 USD (2 561 pips)
Brüt zarar:
-16.38 USD (1 426 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (38.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
38.92 USD (10)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
2.16
Alış işlemleri:
21 (84.00%)
Satış işlemleri:
4 (16.00%)
Kâr faktörü:
3.02
Beklenen getiri:
1.33 USD
Ortalama kâr:
2.25 USD
Ortalama zarar:
-5.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-15.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.37 USD (2)
Aylık büyüme:
56.03%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.77 USD
Maksimum:
15.37 USD (22.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 33
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.91 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +38.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
The Gold Oracle

M1 & M5 Gold Trading Signals (XAUUSD)

The Gold Oracle delivers high-precision buy & sell signals on XAUUSD, using M5 for market direction and M1 for exact scalping entries.

Built for performance — not gambling.

▫️ Deep technical analysis
▫️ Automatic news filtering
▫️ Volatility-adaptive market conditions

⚙️ No martingale. No grid. No risky strategies.
Only clean, intelligent trading logic.

🔹 ECN account required (low spread & fast execution)
🔹 Works with small accounts (from $50, 1:500 leverage)
🔹 Clear TP & controlled risk
🔹 One-direction trading only

📈 Monthly profit potential: 50% – 400%+ (market-dependent)
📉 Maximum drawdown: 25–35% over 2 years

Simple signals. Professional logic. Gold only.


İnceleme yok
2025.12.19 12:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 12:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
