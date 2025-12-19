SinyallerBölümler
Sofyan Andri Yono

AT LIFESTYLE 01

Sofyan Andri Yono
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 11%
HFMarketsGlobal-Live10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
62
Kârla kapanan işlemler:
25 (40.32%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (59.68%)
En iyi işlem:
3.22 USD
En kötü işlem:
-1.83 USD
Brüt kâr:
48.76 USD (4 864 pips)
Brüt zarar:
-38.23 USD (3 811 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (20.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.58 USD (10)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
28.94%
Maks. mevduat yükü:
101.59%
En son işlem:
51 dakika önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
0.60
Alış işlemleri:
38 (61.29%)
Satış işlemleri:
24 (38.71%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
0.17 USD
Ortalama kâr:
1.95 USD
Ortalama zarar:
-1.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-11.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.58 USD (13)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.68 USD
Maksimum:
17.68 USD (17.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.68% (17.68 USD)
Varlığa göre:
9.86% (9.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDr 62
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDr 11
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDr 1.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.22 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +20.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

REALISTIC TRADERS
İnceleme yok
2025.12.19 11:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 11:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
