- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
2 (22.22%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (77.78%)
En iyi işlem:
2.64 USD
En kötü işlem:
-31.65 USD
Brüt kâr:
4.35 USD (869 pips)
Brüt zarar:
-65.71 USD (175 058 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (2.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.64 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.62
Alım-satım etkinliği:
160.42%
Maks. mevduat yükü:
3.65%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.97
Alış işlemleri:
9 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.07
Beklenen getiri:
-6.82 USD
Ortalama kâr:
2.18 USD
Ortalama zarar:
-9.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-61.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-61.59 USD (5)
Aylık büyüme:
-5.79%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
61.36 USD
Maksimum:
63.07 USD (5.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.91% (62.79 USD)
Varlığa göre:
2.89% (30.67 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|5
|ETHUSDm
|4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSDm
|-61
|ETHUSDm
|-1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSDm
|-174K
|ETHUSDm
|-117
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.64 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +2.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -61.59 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
dòng chảy , xu hướng
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 39 USD
-6%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
0%
9
22%
160%
0.06
-6.82
USD
USD
6%
1:400