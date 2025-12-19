SinyallerBölümler
Tri Lestiana

LavaTrade

Tri Lestiana
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 33%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
141
Kârla kapanan işlemler:
95 (67.37%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (32.62%)
En iyi işlem:
274 395.97 IDR
En kötü işlem:
-457 650.23 IDR
Brüt kâr:
6 631 815.58 IDR (17 335 849 pips)
Brüt zarar:
-4 129 334.92 IDR (202 932 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (1 183 624.31 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
1 183 624.31 IDR (9)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.39%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
3.92
Alış işlemleri:
92 (65.25%)
Satış işlemleri:
49 (34.75%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
17 748.09 IDR
Ortalama kâr:
69 808.59 IDR
Ortalama zarar:
-89 768.15 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-318 481.34 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-564 412.55 IDR (2)
Aylık büyüme:
27.52%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
145 399.57 IDR
Maksimum:
639 128.74 IDR (11.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.56% (639 128.27 IDR)
Varlığa göre:
0.94% (99 037.51 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 89
EURUSD 42
BTCUSD 1
GBPUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 325
EURUSD -3
BTCUSD 2
GBPUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 204K
EURUSD 133
BTCUSD 16K
GBPUSD 68
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +274 395.97 IDR
En kötü işlem: -457 650 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 183 624.31 IDR
Maksimum ardışık zarar: -318 481.34 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.56 × 759
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
Exness-MT5Real15
1.15 × 299
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Pepperstone-MT5-Live01
1.62 × 66
Exness-MT5Real12
1.73 × 63
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
OctaFX-Real2
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
3.34 × 311
Exness-MT5Real
3.87 × 31
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real7
4.86 × 70
Exness-MT5Real28
5.00 × 9
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Exness-MT5Real6
5.62 × 55
15 daha fazla...
XAU/USD 

Low Risk Scaling Strategy
Follow the trend


İnceleme yok
2025.12.19 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.