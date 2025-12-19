- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
141
Kârla kapanan işlemler:
95 (67.37%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (32.62%)
En iyi işlem:
274 395.97 IDR
En kötü işlem:
-457 650.23 IDR
Brüt kâr:
6 631 815.58 IDR (17 335 849 pips)
Brüt zarar:
-4 129 334.92 IDR (202 932 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (1 183 624.31 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
1 183 624.31 IDR (9)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.39%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
3.92
Alış işlemleri:
92 (65.25%)
Satış işlemleri:
49 (34.75%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
17 748.09 IDR
Ortalama kâr:
69 808.59 IDR
Ortalama zarar:
-89 768.15 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-318 481.34 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-564 412.55 IDR (2)
Aylık büyüme:
27.52%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
145 399.57 IDR
Maksimum:
639 128.74 IDR (11.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.56% (639 128.27 IDR)
Varlığa göre:
0.94% (99 037.51 IDR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|89
|EURUSD
|42
|BTCUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|325
|EURUSD
|-3
|BTCUSD
|2
|GBPUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|204K
|EURUSD
|133
|BTCUSD
|16K
|GBPUSD
|68
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +274 395.97 IDR
En kötü işlem: -457 650 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 183 624.31 IDR
Maksimum ardışık zarar: -318 481.34 IDR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.56 × 759
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
Exness-MT5Real15
|1.15 × 299
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.62 × 66
|
Exness-MT5Real12
|1.73 × 63
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|3.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.34 × 311
|
Exness-MT5Real
|3.87 × 31
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real7
|4.86 × 70
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 9
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
Exness-MT5Real6
|5.62 × 55
XAU/USD
Low Risk Scaling Strategy
Follow the trend
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
33%
0
0
USD
USD
11M
IDR
IDR
6
0%
141
67%
100%
1.60
17 748.09
IDR
IDR
7%
1:500