- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
37 (68.51%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (31.48%)
En iyi işlem:
190.60 USD
En kötü işlem:
-210.00 USD
Brüt kâr:
2 094.90 USD (19 065 pips)
Brüt zarar:
-1 724.00 USD (13 806 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (414.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
414.50 USD (6)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.67
Alış işlemleri:
39 (72.22%)
Satış işlemleri:
15 (27.78%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
6.87 USD
Ortalama kâr:
56.62 USD
Ortalama zarar:
-101.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-331.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-406.00 USD (2)
Aylık büyüme:
7.42%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
181.10 USD
Maksimum:
557.10 USD (10.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.dmb
|371
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.dmb
|5.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +190.60 USD
En kötü işlem: -210 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +414.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -331.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PTDidiMaxBerjangka-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
#Tectra Strategy 2025
İnceleme yok