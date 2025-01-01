SinyallerBölümler
Sinyaller / PreciseTrading
404

Ne yazık ki, PreciseTrading sinyali devre dışı ve kullanılamıyor

Sağlayıcı bu sinyali devre dışı bıraktı. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 4 sinyallerine göz atabilirsiniz:

Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
Büyüme
935%
Aboneler
10
Haftalar
77
İşlemler
3247
Kazanç
81%
Kâr faktörü
3.73
Maks. düşüş
41%
Annic
Büyüme
2 393%
Aboneler
1
Haftalar
229
İşlemler
1000
Kazanç
78%
Kâr faktörü
3.44
Maks. düşüş
30%
Niguru GBP
Büyüme
16 617%
Aboneler
0
Haftalar
146
İşlemler
1261
Kazanç
88%
Kâr faktörü
2.22
Maks. düşüş
39%
MultiWay ICM
Büyüme
537%
Aboneler
14
Haftalar
101
İşlemler
917
Kazanç
74%
Kâr faktörü
2.06
Maks. düşüş
28%
Turtle One
Büyüme
258%
Aboneler
10
Haftalar
50
İşlemler
325
Kazanç
80%
Kâr faktörü
1.58
Maks. düşüş
19%
Gold pro
Büyüme
4 145%
Aboneler
31
Haftalar
44
İşlemler
918
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.84
Maks. düşüş
52%
ATong
Büyüme
5 062%
Aboneler
0
Haftalar
244
İşlemler
7902
Kazanç
76%
Kâr faktörü
1.55
Maks. düşüş
28%
My Authors Programs
Büyüme
494%
Aboneler
8
Haftalar
37
İşlemler
762
Kazanç
91%
Kâr faktörü
2.58
Maks. düşüş
16%
Scalp IC Markets ECN
Büyüme
6 152%
Aboneler
1
Haftalar
331
İşlemler
2063
Kazanç
72%
Kâr faktörü
1.91
Maks. düşüş
38%
MCA100
Büyüme
1 154%
Aboneler
12
Haftalar
110
İşlemler
316
Kazanç
55%
Kâr faktörü
1.59
Maks. düşüş
35%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 4 için
2854 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.