İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
22 (78.57%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (21.43%)
En iyi işlem:
2.28 USD
En kötü işlem:
-4.27 USD
Brüt kâr:
13.43 USD (1 320 pips)
Brüt zarar:
-7.07 USD (378 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (3.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.58 USD (5)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.63%
En son işlem:
28 dakika önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.97
Alış işlemleri:
10 (35.71%)
Satış işlemleri:
18 (64.29%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
0.23 USD
Ortalama kâr:
0.61 USD
Ortalama zarar:
-1.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-6.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.56 USD (3)
Aylık büyüme:
5.09%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6.56 USD (4.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.99% (6.56 USD)
Varlığa göre:
1.25% (1.63 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|17
|USDJPY
|7
|XAUUSD
|2
|AUDCAD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|5
|USDJPY
|0
|XAUUSD
|3
|AUDCAD
|-2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|627
|USDJPY
|124
|XAUUSD
|329
|AUDCAD
|-138
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.28 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +3.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.56 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.11 × 162
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live32
|0.59 × 150
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|1.02 × 1019
|
ICMarketsSC-Live33
|1.16 × 434
|
Pepperstone-Edge07
|1.30 × 20
|
ICMarkets-Live03
|1.33 × 3
|
RoboForex-ECN
|1.42 × 501
|
RSGFinance-Live
|2.54 × 26
|
TradersWay-Live
|3.14 × 14
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|3.24 × 21
|
PlaceATrade-Real-4
|3.63 × 288
|
ICMarkets-Live14
|3.65 × 72
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
ICMarketsSC-Live06
|4.96 × 93
QATALYXT THE BIG DEAL
TERMS
✅ Manual trading/EA
✅ Profit 80-200% ROI monthly.
✅ Risk level 2-3.
✅ Max loss- use maximum stop out level of 45% of capital.
✅ Guarantee: 100%.
HOW TO COPY
✅ $1000 and above.. preferably 3000$.
✅ Copy type- copy in proportion, don't omit.
contact us via whatsapp @+234 7018739794
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
5%
0
0
USD
USD
131
USD
USD
2
100%
28
78%
100%
1.89
0.23
USD
USD
5%
1:500