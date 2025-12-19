- Büyüme
İşlemler:
166
Kârla kapanan işlemler:
150 (90.36%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (9.64%)
En iyi işlem:
19.53 USD
En kötü işlem:
-0.55 USD
Brüt kâr:
530.46 USD (433 434 pips)
Brüt zarar:
-5.84 USD (1 193 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
71 (382.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
382.15 USD (71)
Sharpe oranı:
0.86
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
166
Ort. tutma süresi:
51 dakika
Düzelme faktörü:
121.16
Alış işlemleri:
116 (69.88%)
Satış işlemleri:
50 (30.12%)
Kâr faktörü:
90.83
Beklenen getiri:
3.16 USD
Ortalama kâr:
3.54 USD
Ortalama zarar:
-0.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-4.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.33 USD (11)
Aylık büyüme:
47.59%
Algo alım-satım:
12%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.33 USD (0.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.39% (4.33 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|148
|GBPNZD
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|530
|GBPNZD
|-5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|433K
|GBPNZD
|-879
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
