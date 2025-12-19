- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
2 (13.33%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (86.67%)
En iyi işlem:
2.80 USD
En kötü işlem:
-7.22 USD
Brüt kâr:
5.16 USD (10 325 pips)
Brüt zarar:
-45.01 USD (48 352 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (5.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.16 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.85
Alım-satım etkinliği:
98.50%
Maks. mevduat yükü:
19.22%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.93
Alış işlemleri:
4 (26.67%)
Satış işlemleri:
11 (73.33%)
Kâr faktörü:
0.11
Beklenen getiri:
-2.66 USD
Ortalama kâr:
2.58 USD
Ortalama zarar:
-3.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-42.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.67 USD (12)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
42.67 USD
Maksimum:
42.67 USD (28.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.45% (42.67 USD)
Varlığa göre:
11.67% (12.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|9
|#USNDAQ100
|5
|BITCOIN
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|-31
|#USNDAQ100
|-7
|BITCOIN
|-2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|-3.1K
|#USNDAQ100
|-12K
|BITCOIN
|-23K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.80 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +5.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -42.67 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Day trading 3 pairs Gold Nasdaq and BTC
İnceleme yok
