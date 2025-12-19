SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Winner 777
Aleksandr Kolesnichenko

Winner 777

Aleksandr Kolesnichenko
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 530%
RoboForex-Pro
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
118
Kârla kapanan işlemler:
94 (79.66%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (20.34%)
En iyi işlem:
109.50 USD
En kötü işlem:
-35.90 USD
Brüt kâr:
1 026.13 USD (23 966 pips)
Brüt zarar:
-82.09 USD (1 950 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
62 (837.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
837.71 USD (62)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
91.08%
Maks. mevduat yükü:
39.17%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
119
Ort. tutma süresi:
50 dakika
Düzelme faktörü:
26.30
Alış işlemleri:
10 (8.47%)
Satış işlemleri:
108 (91.53%)
Kâr faktörü:
12.50
Beklenen getiri:
8.00 USD
Ortalama kâr:
10.92 USD
Ortalama zarar:
-3.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-8.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-35.90 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
35.90 USD (3.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.53% (35.90 USD)
Varlığa göre:
0.33% (3.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 71
XAUUSD 47
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 52
XAUUSD 892
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 5.2K
XAUUSD 17K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +109.50 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 62
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +837.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTrend-Trade7
0.00 × 1
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 74
ForexTimeFXTM-Pro
0.00 × 38
SmartFxpro-Live5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 7
USGFX-Live
0.00 × 4
TorrentFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 24
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 3
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
0.00 × 15
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 58
GPP-Live
0.00 × 1
ICMCapitalUK-Real
0.00 × 4
GFXInternational-Live
0.00 × 2
ForexChief-DirectFX
0.00 × 4
LCG-Live2
0.00 × 3
TegasFX-Live-UK
0.00 × 2
KTM-Live
0.00 × 5
XMTrading-Real 31
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 41
AxiTrader-US03-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 51
441 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.19 06:20
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 06:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Winner 777
Ayda 30 USD
530%
0
0
USD
1K
USD
1
0%
118
79%
91%
12.50
8.00
USD
4%
1:100
Kopyala

