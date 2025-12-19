- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
118
Kârla kapanan işlemler:
94 (79.66%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (20.34%)
En iyi işlem:
109.50 USD
En kötü işlem:
-35.90 USD
Brüt kâr:
1 026.13 USD (23 966 pips)
Brüt zarar:
-82.09 USD (1 950 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
62 (837.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
837.71 USD (62)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
91.08%
Maks. mevduat yükü:
39.17%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
119
Ort. tutma süresi:
50 dakika
Düzelme faktörü:
26.30
Alış işlemleri:
10 (8.47%)
Satış işlemleri:
108 (91.53%)
Kâr faktörü:
12.50
Beklenen getiri:
8.00 USD
Ortalama kâr:
10.92 USD
Ortalama zarar:
-3.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-8.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-35.90 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
35.90 USD (3.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.53% (35.90 USD)
Varlığa göre:
0.33% (3.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|71
|XAUUSD
|47
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|52
|XAUUSD
|892
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|5.2K
|XAUUSD
|17K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +109.50 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 62
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +837.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.15 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTrend-Trade7
|0.00 × 1
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 74
|
ForexTimeFXTM-Pro
|0.00 × 38
|
SmartFxpro-Live5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 7
|
USGFX-Live
|0.00 × 4
|
TorrentFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 24
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 3
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.00 × 15
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 58
|
GPP-Live
|0.00 × 1
|
ICMCapitalUK-Real
|0.00 × 4
|
GFXInternational-Live
|0.00 × 2
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 4
|
LCG-Live2
|0.00 × 3
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 2
|
KTM-Live
|0.00 × 5
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 41
|
AxiTrader-US03-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 51
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
530%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
0%
118
79%
91%
12.50
8.00
USD
USD
4%
1:100