- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
78
Kârla kapanan işlemler:
71 (91.02%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (8.97%)
En iyi işlem:
5.34 USD
En kötü işlem:
-3.54 USD
Brüt kâr:
116.00 USD (5 765 pips)
Brüt zarar:
-13.90 USD (693 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (59.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
59.16 USD (39)
Sharpe oranı:
0.86
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
17.24%
En son işlem:
24 dakika önce
Hafta başına işlemler:
81
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
11.34
Alış işlemleri:
17 (21.79%)
Satış işlemleri:
61 (78.21%)
Kâr faktörü:
8.35
Beklenen getiri:
1.31 USD
Ortalama kâr:
1.63 USD
Ortalama zarar:
-1.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-9.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.00 USD (5)
Aylık büyüme:
41.78%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
9.00 USD (3.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.97% (9.00 USD)
Varlığa göre:
2.40% (8.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|5.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.34 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 39
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +59.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
XMGlobal-Real 15
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 2
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 4
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
42%
0
0
USD
USD
352
USD
USD
1
0%
78
91%
100%
8.34
1.31
USD
USD
3%
1:200