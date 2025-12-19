- Büyüme
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.56 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
0.56 USD (87 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1 (0.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.56 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.40%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
1 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.56 USD
Ortalama kâr:
0.56 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|87
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
En iyi işlem: +0.56 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Alpari-ECN-Live
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 252
|0.00 × 2
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
|
GemTrade3-Live3
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 26
|
Exness-Real8
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 19
|
XMGlobal-Real 3
|0.00 × 19
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 23
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 46
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 47
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
OrientalWealth2-Live
|0.00 × 5
|
IceFX-Server
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 12
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 6
|
AlpariEvrasia-Trade
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 253
|0.00 × 10
|
Exness-Real9
|0.00 × 2
