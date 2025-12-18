SinyallerBölümler
Raza Hamid Manurung

Arif Manurung 2022

Raza Hamid Manurung
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
37
Kârla kapanan işlemler:
26 (70.27%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (29.73%)
En iyi işlem:
4.96 USD
En kötü işlem:
-15.07 USD
Brüt kâr:
43.87 USD (20 363 pips)
Brüt zarar:
-67.70 USD (17 457 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (39.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.47 USD (24)
Sharpe oranı:
-0.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1122 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.38
Alış işlemleri:
12 (32.43%)
Satış işlemleri:
25 (67.57%)
Kâr faktörü:
0.65
Beklenen getiri:
-0.64 USD
Ortalama kâr:
1.69 USD
Ortalama zarar:
-6.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-48.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.58 USD (6)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.83 USD
Maksimum:
63.31 USD (72.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 21
BTCUSDm 11
EURUSDm 2
GBPUSDm 2
ETHUSDm 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm -17
BTCUSDm 1
EURUSDm 0
GBPUSDm -8
ETHUSDm 0
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm -755
BTCUSDm 4.2K
EURUSDm 5
GBPUSDm -166
ETHUSDm -372
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.96 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +39.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -48.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.12.19 00:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 1122 days
