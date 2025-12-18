- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
37
Kârla kapanan işlemler:
26 (70.27%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (29.73%)
En iyi işlem:
4.96 USD
En kötü işlem:
-15.07 USD
Brüt kâr:
43.87 USD (20 363 pips)
Brüt zarar:
-67.70 USD (17 457 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (39.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.47 USD (24)
Sharpe oranı:
-0.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1122 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.38
Alış işlemleri:
12 (32.43%)
Satış işlemleri:
25 (67.57%)
Kâr faktörü:
0.65
Beklenen getiri:
-0.64 USD
Ortalama kâr:
1.69 USD
Ortalama zarar:
-6.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-48.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.58 USD (6)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.83 USD
Maksimum:
63.31 USD (72.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|21
|BTCUSDm
|11
|EURUSDm
|2
|GBPUSDm
|2
|ETHUSDm
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|-17
|BTCUSDm
|1
|EURUSDm
|0
|GBPUSDm
|-8
|ETHUSDm
|0
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|-755
|BTCUSDm
|4.2K
|EURUSDm
|5
|GBPUSDm
|-166
|ETHUSDm
|-372
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.96 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +39.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -48.58 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok