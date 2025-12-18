- Büyüme
İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
14 (38.88%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (61.11%)
En iyi işlem:
126 129.95 IDR
En kötü işlem:
-136 918.14 IDR
Brüt kâr:
740 183.29 IDR (6 585 pips)
Brüt zarar:
-1 698 695.80 IDR (7 536 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (514 428.30 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
514 428.30 IDR (11)
Sharpe oranı:
-0.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1072 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
-0.77
Alış işlemleri:
15 (41.67%)
Satış işlemleri:
21 (58.33%)
Kâr faktörü:
0.44
Beklenen getiri:
-26 625.35 IDR
Ortalama kâr:
52 870.24 IDR
Ortalama zarar:
-77 213.45 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-333 657.14 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-628 921.82 IDR (7)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
958 512.51 IDR
Maksimum:
1 244 167.89 IDR (36.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 IDR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 IDR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-97
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-951
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +126 129.95 IDR
En kötü işlem: -136 918 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +514 428.30 IDR
Maksimum ardışık zarar: -333 657.14 IDR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.19 × 4265
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
