Raza Hamid Manurung

Arif Manurung_2023

Raza Hamid Manurung
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
14 (38.88%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (61.11%)
En iyi işlem:
126 129.95 IDR
En kötü işlem:
-136 918.14 IDR
Brüt kâr:
740 183.29 IDR (6 585 pips)
Brüt zarar:
-1 698 695.80 IDR (7 536 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (514 428.30 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
514 428.30 IDR (11)
Sharpe oranı:
-0.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1072 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
-0.77
Alış işlemleri:
15 (41.67%)
Satış işlemleri:
21 (58.33%)
Kâr faktörü:
0.44
Beklenen getiri:
-26 625.35 IDR
Ortalama kâr:
52 870.24 IDR
Ortalama zarar:
-77 213.45 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-333 657.14 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-628 921.82 IDR (7)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
958 512.51 IDR
Maksimum:
1 244 167.89 IDR (36.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 IDR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -97
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -951
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +126 129.95 IDR
En kötü işlem: -136 918 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +514 428.30 IDR
Maksimum ardışık zarar: -333 657.14 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
12.19 × 4265
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
2025.12.19 00:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 1072 days
