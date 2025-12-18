- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
9 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.11 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
5.19 USD (211 243 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
9 (5.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.19 USD (9)
Sharpe oranı:
1.85
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
34.62%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
9 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.58 USD
Ortalama kâr:
0.58 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
30.64% (16.91 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|Fortune100
|2
|FortuneX200
|1
|BullX777
|1
|BearX400
|1
|FomoX111
|1
|FomoX999
|1
|VorteX40
|1
|BullX1000
|1
1 2
1 2
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|Fortune100
|1
|FortuneX200
|1
|BullX777
|1
|BearX400
|0
|FomoX111
|1
|FomoX999
|1
|VorteX40
|1
|BullX1000
|0
1 2
1 2
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|Fortune100
|1.2K
|FortuneX200
|660
|BullX777
|5.9K
|BearX400
|3.5K
|FomoX111
|60K
|FomoX999
|111K
|VorteX40
|5.1K
|BullX1000
|25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.11 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +5.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BridgeMarkets-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Señal Diaria . estare operando de LUNES a DOMINGO . Puedes ver mi historial
İnceleme yok