Jose Gabriel Ola

OLA TRADING

Jose Gabriel Ola
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 10%
BridgeMarkets-MT5
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
9 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.11 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
5.19 USD (211 243 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
9 (5.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.19 USD (9)
Sharpe oranı:
1.85
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
34.62%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
9 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.58 USD
Ortalama kâr:
0.58 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
30.64% (16.91 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
Fortune100 2
FortuneX200 1
BullX777 1
BearX400 1
FomoX111 1
FomoX999 1
VorteX40 1
BullX1000 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
Fortune100 1
FortuneX200 1
BullX777 1
BearX400 0
FomoX111 1
FomoX999 1
VorteX40 1
BullX1000 0
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
Fortune100 1.2K
FortuneX200 660
BullX777 5.9K
BearX400 3.5K
FomoX111 60K
FomoX999 111K
VorteX40 5.1K
BullX1000 25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.11 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +5.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BridgeMarkets-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Señal Diaria . estare operando de LUNES  a DOMINGO . Puedes ver mi historial 
2025.12.19 06:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 23:14
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.18 23:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 23:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
