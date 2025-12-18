- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
5 (62.50%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (37.50%)
En iyi işlem:
7.33 USD
En kötü işlem:
-4.52 USD
Brüt kâr:
10.24 USD (393 pips)
Brüt zarar:
-10.55 USD (261 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (8.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.45 USD (3)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
27.39%
Maks. mevduat yükü:
68.52%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
-0.04
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
8 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.04 USD
Ortalama kâr:
2.05 USD
Ortalama zarar:
-3.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-7.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.57 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.41 USD
Maksimum:
8.41 USD (20.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.47% (8.15 USD)
Varlığa göre:
8.34% (2.79 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|132
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.33 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +8.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.57 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-1%
0
0
USD
USD
42
USD
USD
1
0%
8
62%
27%
0.97
-0.04
USD
USD
19%
1:500